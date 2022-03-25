Devletimiz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak boşanan kadınlara bazı maddi desteklerde bulunmaktadır. Boşanan kadına devlet tarafından verilen maddi yardımlar nelerdir? Bu yardımlara nasıl başvurulur. İşte detaylar…

Sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren ülkemiz boşanmış dul kadınlara maddi desteklerde bulunmaktadır. Peki dul kadınlara devlet hangi yardımları yapar? Dul kadına maaş bağlanır mı? Dul kadına iş imkanı sağlanır mı? Devletimizin boşanmış kadınlara ve çocuklarına yaptığı tüm yardımları haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından dolayı devlet destekleri sürekli olarak gündeme gelmektedir. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlara verilen maddi desteklerin artırılacağını duyurmuştu.

Eşi Ölen Kadınlara Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?

Kocası vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri artırıldı. Eşi ölen kadınlara aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL para verilmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen kadınların, bulundukları il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek başvuru yapmaları gerekmektedir. Eşi ölen kadının yanı sıra eşinden boşanan kadının bu yardımdan yararlanabilir mi sorusu sorulmaktadır. Eşi ölen kadının bu yardımı alabilmesi için nikahlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.

Kanunda yapılan son değişikliğe göre eşi vefat eden dul kadınlara verilen maaş 650 TL oldu. Bu maaş aylık olarak değil, iki ayda bir verilmektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen kadınların başvuru yapıp onay almaları gerekmektedir. Bu yardım yalnızca eşi vefat eden dul kadınlara verilir.

2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı (TL)

Eski Yeni

500 650

550 690

596 748

650 816

704 884

759 952

813 1.020

867 1.088

921 1.156

975 1.224

1.000 1.255

1.084 1.359

1.192 1.495

Boşandıktan Sonra Kocası Vefat Eden Kadına Kaç Para Verilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden tüm muhtaç kadınlara maddi destekler verilmektedir. Kocası vefat eden kadınların mağdur olmaması için dul maaşı verilmektedir. Dul maaşı şartlarını karşılayan her kadına bu maaş bağlanmaktadır. Devletin kadınlara verdiği yardımlar şunlardır:

Boşanan kadınlara belediye yardımı,

Dul ve yetim maaşı,

Boşanan ya da kocası vefat eden kadına verilen yardımlar,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden eşi vefat eden kadınlara ve çocuklarına maaş bağlanır. Bu vaziyete düşen kadınlar devletten dul ve yetim aylığı almaktadır. Bu aylığa ölüm aylığı da denmektedir.

Devlet, boşanmış kadına doğrudan maddi destek vermemektedir. Ancak boşanan kadın eğer muhtaçlık durumunda ise bulunduğu il ya da ilçenin kaymakamlığına başvurarak yardım alabilir.

Eşi ölen kadınlar ise dul aylığını bulundukları il veya ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden almaktadır. Başvuruya kimlikle gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca vakıf tarafından doldurulması istenen form verilir.

Dul Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Eşi ölen kadınlara iki ayda bir olmak üzere 650 TL maaş ödenir. Bu maaşı e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama kısmından sorgulayabilirsiniz. Sorgulamanızı https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulamayfasından yapabilirsiniz.

Dul Maaşı Kesilir mi?

Kaymakamlıklar tarafından verilen dul maaşı bazı durumlarda kesilmektedir. Maaşı alan dul kadının herhangi bir sigortalı işe girmesi, SGK’dan aylık maaş almaları, muhtaçlık durumlarının azalması ve dul maaşı aldıkları esnada yeniden evlenmeleri dul maaşının kesilmesine neden olacaktır.

Dul kadınlara bazı durumlarda ek ücret de ödenir. Eğer bu kadının okulda okuyan bir çocuğu varsa dada rahat şartlarda okuyabilmesi için kırtasiye yardımı da verilir. Sağlık yardımları, yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yardımlar, düzenli gıda ve yakacak yardımları da verilmektedir. Muhtaç olan çocuklu ailelere sosyal ekonomik hizmet desteği de sunulmaktadır.

Sosyal Ekonomik Hizmet Desteği

Ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde olan, çocuklarının giyim, bakım ve okul masraflarını karşılayamayan, yiyecek ve ısınma giderlerini ödeyemeyen ailelerin en azından asgari düzeyde ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bir süre boyunca sosyal ekonomik hizmetlerden yararlanabilme haklarına sahiptirler. Bu desteklerin verildiği çocuklar üç ay boyunca izlenir. Gerçekten muhtaç durumunda olup olmadığı tespit edilir. Bu desteklere başvurabilmek için e-Devlet sistemine girmeniz yeterlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu için istenen bilgileri doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Boşanan Kadınlara Verilen Maddi Destekler Nelerdir?

Koronavirüs salgınından dolayı birçok insan ekonomik olarak sıkıntıya girmiş ve mağdur olmuştur. Eşinden boşanan ya da eşi ölen kadınlar da bu süreçte en çok zorlanan kişilerin başında gelmektedir. Devletimiz bu kişilere de yardım eli uzatmaktadır.

Kocasından ayrılan ya da kocası ölmüş olan dul kadınlara devletimiz birçok farklı yardımda bulunuyor. Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden birçok farklı yardımlar yapılıyor. Bu yardımların yanı sıra birçok kurum ve kuruluş da bu kişilere yardımlar yapmaktadır.

Boşanmış Kadınlara Maddi Destek Veren Yerler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Dul bir kadının kocasının vefat etmiş olması, SGK ya da başka bir kurumdan yardım almaması, sigortalı bir işte çalışıyor olmaması gerekmektedir. Dini nikahlı olan kadınlar bu maaştan yararlanamamaktadır. Dul kadın bu süreçte yeniden evlenirse yardımlar kesilmektedir. Ayrıca aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması onu muhtaç yapacağından dul maaşı alma hakkı kazanacaktır.

Boşanan Kadınlara Yapılan Kaymakamlık Yardımları

Dul kadınlara valilikler ve kaymakamlıklar bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sorgu izni alınması ve muhtaçlık belgesinin yanı sıra sorgulama yapıldıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde yardım yapılmaktadır. Nakdi yardımın yanı sıra ısınma desteği, barın ve gıda desteği gibi yardımlar da yapılmaktadır.

Boşanmış Kadınlara Belediye Yardımları

Belediyeler de boşanmış kadınlara yardımlarda bulunur. Bu yardımlar ayni ve nakdi olmak üzere iki kategoride şekillenir. Muhtaç olan kişinin başvurusu sonrasında belediye ekiplerince bu kişi ziyaret edilir. Kişinin gerçekte muhtaç olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bu tespit sonrasında onay verilirse dul kadına yardım yapılır. Büyükşehir belediyeleri bünyesinde aktif görev yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi kadınlara çeşitli yardımlar yapılır.

Belediyelerin ihtiyaç sahibi olan kişilerden istediği bazı belgeler vardır. Bu belgeler muhtaçlık belgesi ve kimliktir. Başvuruları olumlu sonuçlanan ihtiyaç sahibi dul kadınlara sosyal yardım kartı, ayni ve nakdi olmak üzere çeşitli yardımlar yapılır.

Boşanmış Kadınlara Yoksulluk Nafakası Nasıl Verilir?

Boşanacak olan kadın, boşanma davası esnasında yoksulluk nafakası davası açabilme hakkına sahiptir. Boşanma sonrası taraflardan birinin yoksulluğa düşeceği belirlenirse, az kusurlu ya da kusursuz eşe aile hakimi tarafından belirlenecek olan bir miktar yoksulluk nafakası verilmektedir. Bu nafaka sayesinde boşanma sonrası muhtaç duruma düşen taraf geçimini en azından asgari düzeyde sağlamış olacaktır.