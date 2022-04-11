Döviz kurlarında gözlenen ani yükselişler, Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ve FED faiz kararlarının piyasaları baskılaması sebebi ile hız kazandı. Bu çerçevede gündelik hayata yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelmelerine yol açtı.

Nakde olan ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak amacı ile bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanan ancak olumsuz ekonomik gelişmelerin hali hazırda devam etmesinden ötürü geçim derdi devam eden vatandaşlar, kredi taksitlerini ödemekte güçlük çekmeye başladılar. Bu noktada haczin eşiğine gelen vatandaşlara, Akbank, Garanti BBVA ve ING Bank’tan müjdeli haber geldi. 3 özel banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları borç kapatma kredisi hizmetleri ile borçların tekrar yapılanmasına olanak tanınacağını duyurdu.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi 2022

ING Bank “borç transferi kredisi” olarak da bilinen borç kapatma kredisi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Farklı bankalara borcu bulanan vatandaşlara, bu hizmeti aracılığı ile borçlarını kapatma ve dolayısı ile de mevcut borçları yapılandırma imkânı sunan banka, söz konusu hizmetin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,74 olarak belirledi.

ING Bank’ın borç kapatma kredisi hizmetinden 12 ay vade karşılığında 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 950,71 TL olarak hesaplandı.

Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri ile dikkat çeken Garanti BBVA, yeni dönemde mevcut hizmetlerine borç kapatma kredisi hizmetini de eklediğini duyurdu. Banka söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını yüzde 2,45 olarak belirledi. Söz konusu hizmetten 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı, 453,95 TL olarak hesaplandı.

Akbank Borç Kapatma Kredisi 2022

Akbank da yeni dönemde borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını bildiren bankalardan biri oldu. Söz konusu hizmetin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının yüzde olduğu bilgisi kaydedildi. Buna göre bankanın ilgili hizmetinden 12 vade karşılığında 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 954,91 TL olarak hesaplandı.