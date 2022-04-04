Devletin bankası Vakıfbank, her gün yeni bir zam haberi ile uyanan vatandaşlara destek olacağını açıkladı. Banka, bu sene 68’inci kuruluş yıldönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetini başvurulara açtığını duyurdu.

Yeni dönemde çeşitli değişkenler çerçevesinde giderek zorlaşan ekonomi şartları, her kesimden vatandaşın bütçesini derinden etkiledi. Bütçeleri sarsılan ve buna bağlı olarak da en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Bu noktada vatandaşların yüzlerini güldüren avantajlı kampanya haberi, 68’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vakıfbank’tan geldi.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye’nin en önemli bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, 68’inci kuruluş yıldönümü kutladığı şu günlerde müşterilerini de kutlamalara dahil edebilmek amacı ile yeni bir ihtiyaç kredisi geliştirdiğini duyurdu.

Bankanın resmi internet sayfasında Kuruluş Yıldönümü Kampanyası başlığı altında duyurulmuş olan yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin üst limiti, 125 bin TL olarak belirlendi. Banka ilgili hizmetten 50 bin TL’nin altında yararlanmak isteyenlere 36 ay, 50 bin TL ve üzeri tutarlarda yararlanmak isteyenlere 24 ay vade fırsatı sunacağını açıkladı. Ayrıca banka, söz konusu hizmeti için aylık faiz oranının yüzde 1,55 olduğunu duyurdu.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama Tablosu

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Kuruluş Yıldönümü Kampanyası hizmetinden yararlanmadan önce örnek bir hesaplama tablosuna ihtiyaç duyan vatandaşlar için ilgili verilerin yer aldığı bir duyuru yapıldı. Buna göre bankanın yeni hizmetinden nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek teşkil edebilecek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu:

Kredi tutarı: 40 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,55

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 1.534,25 TL

Kredi tahsis ücreti: 200 TL (tek seferlik)

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Kuruluş Yıldönümü Kampanyası hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların SMS, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve banka şubeleri kanallarının birinden kredi başvurusu yapmaları gerekmektedir. Söz konusu hizmete SMS aracılığı ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların aralarında bir boşluk bırakarak sırası ile KREDI, T.C. kimlik no, doğum tarihi (gün/ ay/ yıl) bilgilerini yazmaları ve 5724’e göndermeleri gerekmektedir.