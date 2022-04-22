Yeni dönemde bankaların kredi kartı ve kredi ürünlerine taleplerin artması, beraberinde borç yükünün de artmasına sebep oldu. Bu noktada, nakde sıkışık olduğu için bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. İşte bankaların borç kapatma hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir döviz kurları ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, gündelik hayat şartlarının günden güne daha da pahalılaşmasına yol açtı. Bu noktada alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar, bankaların kredi kartı ve kredi ürünlerine akın etmeye başladılar.

Bankaların belirlemiş oldukları kredi ve kredi kartı başvuru şartlarını sağlayan ve sonucunda da ilgili hizmetlerden yararlanabilen vatandaşlar, nakde sıkışıklıkları devam ettiği için borçlarını ödemekte zorlanmaya başladılar. Borçlarını ödeyemedikleri için güderek ezilen vatandaşlar konuya ilişkin çözüm yolları ararlarken, yüzleri güldüren haber 3 özel bankadan geldi. QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası, başka bankalara borcu olan vatandaşların borçlarını kapatacaklarını ve bu şekilde borçların yapılandırılabileceğini bildirdi.

QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ve şubesiz bankacılık kolu Enpara aracılığı ile geliştirmiş olduğu hizmetler ile adından söz ettirmeyi başaran QNB Finansbank, yeni dönemde nakde olan sıkışıklığı sebebi ile banka borçlarını kapatmakta zorlanan vatandaşlara borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını bildirdi.

QNB Finansbank tarafından geliştirilmiş olan borç kapatma hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,79 olarak belirlendi. 20 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi ise 803,43 TL olarak hesaplandı.

Akbank Borç Kapatma Kredisi 2022

Akbank tarafından geliştirilmiş olan borç kapatma kredisi kampanyasının azami vade sayısı 12 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi. 20 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi ise 1.909,82 TL olarak hesaplandı.

İş Bankası Borç Kapatma Kredisi 2022

İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan borç kapatma kampanyasının azami vade sayısı 36 ay ve aylık faiz oranı yüzde 1,95 olarak belirlendi. 20 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi ise 828,14 TL olarak hesaplandı.