Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, ING Bank ve Yapı Kredi müşterilerinin borçlarını üsteleneceklerini duyurdu. İşte bankaların borç kapatma hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Geçimlerini sağlamak ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek amacı ile bankaların kredi ve kredi kartı hizmetlerini kullanan ancak yeni dönemde ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlar nedeni ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, iç rahatlata kampanya haberi geldi. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve ING Bank, ilgili şartları sağlayan müşterilerine borç kapatma hizmeti sunacağını açıkladı.

ING Bank Borç Transferi Kredisi 2022

Bünyesinde geliştirmiş olduğu e-Turuncu Hesap ve diğer hizmetleri ile dikkat çeken bankalardan biri olan ING Bank, yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde geçinmekte zorlanan ve mevcut borçları içerisinde çırpınan vatandaşlara, borç transferi kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka ilgili hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosunu şu şekilde yayınladı:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 2,19

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 433 TL

Yapı Kredi Bankası Borç Transferi Kredisi 2022

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde giderek zorlaşan ekonomi şartlar çerçevesinde bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Söz konusu hizmetin azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi.

Yapı Kredi Bankası’nın yeni dönemde geliştirmiş olduğu borç transferi kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde yayınlandı:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 2,94

Aylık taksit tutarı: 795 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 17.866 TL

Garanti BBVA Borç Transferi Kredisi 2022

2 bin 500 TL’ye varan emekli promosyonu kampanyası ile emekli müşterilerine destek olan Garanti BBVA, yeni dönemde giderek zorlaşan ekonomik şartlar çerçevesinde bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için de yeni bir destek kampanyası geliştirdiğini açıkladı.

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan borç transferi kredisi kampanyası hizmeti ile bankalara kredi kartı ya da kredi borcu olan vatandaşlara, borçlarını tek bir çatı altında toplayarak yapılandırma fırsatı sunulacak.

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan borç transferi kredisinin detayları şu şekilde paylaşıldı: