Türkiye'de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan bor ve gaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bor ve Gaz Ne Zaman Çıkarılacak? Enerji Bakanı Açıkladı, Net Tarih Verildi!

Türkiye'de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan bor ve gaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye coğrafi koşulları sebebiyle en fazla bor madenine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bor önemli bir element ve dünyada bazı ülkeler çıkarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Türkiye'de ise bor çıkarımı henüz gerçekleşemezken vatandaşlar dışa bağımlılık ne zaman sona erecek araştırmalarında bulunmakta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir iftar programında ise merak edilen soruları yanıtladı.

Bor için 2022 yılı ve gaz için ise 2023 yılı verilmişti. Yapılacak çalışmalar ile birlikte Türkiye kendi enerji kaynaklarını kullanabilir hale gelecek iken Karadeniz'de bulunan gazın ne zaman çıkarılacağı ise merak edilmekteydi. İşte Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

BAKAN FATİH DÖNMEZ'DEN DOĞALGAZ VE BOR AÇIKLAMASI!

“Bu nedenle işlerimizi büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte performans değerlerinin kriterlerini ve içeriğini yeniden düzenledik. Stratejik yöntemler uygulayarak yeni hedefler belirledik. Hedeflerimizi yılda iki defa toplantılarla, yöneticilerle ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz”

Merak edilen bor elementine dair konuşan Fatih Dönmez şu ifadelere yer verdi.

“2022, 'bor’un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ayrıca Ferro Bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız”

"KARADENİZ GAZI GELECEK YIL ÇIKARILABİLİR HALE GELECEK"

İftar programında bor enerjisinden bahseden Bakan Fatih Dönmez karadeniz gazına da vurgu yaptı. Gelecek yılın ilk çeyrek bölümünde Karadeniz'de çıkarılacak doğal gazın sisteme verileceğini anımsatan Fatih Dönmez, enerjide kapasitenin daha da arttırılması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin de devralınmasıyla, enerjide yeni bir döneme girileceğini paylaştı.