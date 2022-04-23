Yeni dönemde ekonomi piyasalarının olumsuz gidişatına bağlı olarak zamlanan turizm fiyatları, bayram tatili planı yapan vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Garanti BBVA, Bonus Kart kullanıcılarına seyahat indirimi yapılacağını bildirdi.

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani artışlar, her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de fahiş fiyatlar ile karşılaşılmasına sebep oldu. Yılın bütün fiziki ve mental yorgunluğunu 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı kapsamında planladıkları tatil ile atmayı düşünen vatandaşlar, turizm sektöründe ki fiyatları görünce şaşkınlığa uğradılar.

Bayram tatili yapabilmek ve bu eylem esnasında da bütçelerini kontrol altında tutabilmek isteyen vatandaşlar, turizm kampanyalarını araştırmaya başladılar. Bu esnada devreye girerek müjdeli haberi veren Garanti BBVA, tüm Bonus Kart kullanıcısı müşterilerine 170 TL’ye varan seyahat indiriminden yararlanma hakkı tanıyacağını duyurdu.

Garanti BBVA Seyahat Kampanyası 2022

Geliştirdiği güncel kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde vatandaşların bütçelerine destek olmayı hedefleyen Garanti BBVA, yaklaşan bayram tatili için seyahat etmeyi planlayan müşterileri için de yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Garanti BBVA’nın resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan seyahat kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.

Garanti BBVA tarafından düzenlenmiş olan seyahat kampanyasının, tüm tatil köyleri, oteller, seyahat acenteleri, seyahat gemileri ve tur operatörleri aracılığı ile yapılacak olan harcamaları kapsadığı bilgisi kaydedildi. Banka, ilgili kampanyadan 170 TL’ye kadar indirim kazanılabileceğini bildirdi.

Garanti BBVA Seyahat Kampanyasının Ayrıntıları

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan seyahat kampanyasının ayrıntılarına göre tek seferde 2 bin TL ve üzeri tutarlarda seyahat harcaması yapan bireysel Bonus Kart müşterilerine 150 TL, Garanti BBVA’nın POS cihazına sahip olan müşterilerine ise ticari kartları aracılığı yapacakları seyahat harcamalarına 20 TL daha hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi.

Garanti BBVA Seyahat Kampanyası Başvurusu 2022

Garanti BBVA’nın 170 TL limitli seyahat kampanyasından yararlanmak isteyen banka müşterilerinin, Bonus Flaş uygulamasını indirmeleri ve açılan ekranda yer alan “kampanyalar” kısmından seyahat kampanyasına katılım sağlamaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmiştir.