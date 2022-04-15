Black Panther birinci filmi ile çok beğeni toplarken, başrolünün hayatını kaybetmesi üzerine büyük bir kayıp yaşanmıştı. Black Panther: Wakanda Forever olarak çıkacak olan ikinci filmi ise merak konusu oldu. Peki Black Panther: Wakanda Forever ne zaman vizyona girecek?

Başrolünü Chadwick Boseman'ın oynadığı Black Panther filmi, yayınlandığı döneme damga vurdu. Chadwick Boseman'ın filmden sonra hayatını kaybetmesi ise sevenleri tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Filmin ikincisi olan Black Panther: Wakanda Forever'ın çıkacağı haberi ise oldukça büyük yankı uyandırdı. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi ise belli oldu. Peki Black Panther: Wakanda Forever ne zaman vizyona girecek?

İlk siyahi süper kahraman özelliği taşıyan Black Panther, sevilen Marvel filmleri arasında yer aldı. Yayınlandığı dönemde herkes tarafından olumlu eleştiriler aldı. Bunun üzerine Chadwick Boseman'ın 28 Ağustos 2020 tarihinde kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi film camiyası ve sevenleri tarafından oldukça üzüntüye sebep oldu. Bunun üzerine Marvel'ın Black Panther'in ikinci filmi olan Black Panther: Wakanda Forever'in çekileceği haberi ise sevenlerini bir nebze olsa da mutlu etti. Bunun üzerine filmin yakın takipçileri film ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki Black Panther: Wakanda Forever film konusu nedir?

Black Panther: Wakanda Forever Film Konusu

Birinci filmde; babasının ölümünün ardından Wakanda kralı olan T'Challa'nın ile mücadelesi konu ediniyoru. Wakanda'yı ve dünyayı tehlikeye atan bir savaşın başlamasının ardından halkını ve Wakanda'yı korumak için girdiği mücade oldukça sevilerek izlenmişti.

İkinci filmde ise özellikle T'Challa karakterini kimin oynayacağı merak konusu oldu. Filmin yapımcılarından beklenen açıklama geldi. Yönetmen yağtığı açıklamada; “Chadwick Boseman’ın mirasını ve TChalla karakterini canlandırmasını onore edeceğiz. Marvel Studios bu karakter için yeni bir oyuncu aramayacak ama ilk filmde gördüğümüz Wakanda dünyası ve karakterleri keşfedilecek” açıklamalarında bulundu. Bunun üzerine filmde farklı bir yolun izleneceği anlaşıldı. Bu sene vizyona girecek olan filmin oyuncuları ise merak edilenler arasındaydı.

Black Panther: Wakanda Forever Oyuncu Kadrosu

Chadwick Boseman

Lupita Nyong'o

Danai Gurira

Letitia Wringht

Martin Freeman

Tenoch Huerta

Winston Duke

Daniel Kaluuya

Florence Kasumba

Black Panther: Wakanda Forever Vizyon Tarihi

Filmin çıkması için gün sayan seyirciler için müjde! Filmin vizyon tarihi belli oldu. Henüz resmi bir fragman yayınlanmasa da 8 Temmuz 2022 tarihinde vizyona gireceği öğrenildi.