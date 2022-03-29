Kripto para piyasasında Mart ayının son haftasında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Peki, kripto paralardaki yükseliş ne kadar devam edecek? Detaylar haberimizin devamında.

Ocak ve Şubat aylarında düşük seviyelerde seyreden, Mart ayının büyük bir bölümünde de bu ayları aratmayan Bitcoin, beklenen patlamayı Mart ayının sonuna yaklaşırken gerçekleştirdi. 47 bin doların üzerine çıkmayı başaran Bitcoin, diğer alt coinleri de etkiledi.

Bitcoin başta olmak üzere dijital para piyasasında Mart ayının son haftasının etkisi büyük oldu. Bitcoin, 47 bin doların üzerine çıkarken bir süre 48 bin doların da üzerinde seyretti. Bu durum diğer kripto paraların da artış göstermesini sağladı. Birçok borsada kripto paraların yeşil renge büründüğü görüldü.

TL Bazda da Artış Söz Konusu

Dijital para piyasasındaki artış dolar bandıyla sınırlı kalmadı. TL bazda da önemli yükselişler görüldü. En büyük yükselişlerden biri SHIB tarafından gerçekleştirildi. 0.00042582 dolaylarında seyreden SHIB, yatırımcısını en çok sevindiren coinlerden biri olmayı başardı. LRC de TL bazda en fazla yükseliş gösteren para birimlerinden biri haline geldi. %14’lük artış seviyesini geride bırakan LRC; 15.93 ile 18.90 arasında değişen fiyatlarıyla değişen bir grafik çizdi.

SHIB ve LRC’ nin ardından yatırımcısını en çok sevindiren dijital paralar EOS, SLP, GRT, GALA, LUNA ve MBOX oldu. %8’in üzerinde yükseliş göstererek piyasanın tepesine çıkan bu paraların yanı sıra hacim ve fiyat dolayısı ile etkisi daha büyük olan Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar da dikkat çekici bir performans sergiledi.

Şu an için 3.414,05 dolar seviyesinde seyreden Ethereum, Bitcoin ile benzer hareketler çizdiği bir haftaya giriş yaptı. Beraberinde alt coinlerin fiyatını da artıran Ethereum' un %3'ü aşan yükselişinin sürmesi beklenmekte. Kripto para piyasasındaki yükseliş yeni yatırımcıların da iştahını kabartırken uzmanlar yatırımcıları uyarmaktan geri kalmadı. Özellikle ani yükselişlere göre hareket eden yatırımcıların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden dijital para uzmanları, bu yükselişin ardından bir düşüş gelebileceğinin altını çizdi. Yüksek montanlı yatırımlar için çok uygun bir zaman olmadığını ifade eden yatırımcılar, fiyat bareminin ise yükseliş trendinde olduğunu ifade ediyor.

Kripto para piyasasındaki artışın süreceğini dile getiren uzmanlar, belli aralıklarla kısa süreli düşüşler olabileceğini, özellikle kısa vadeli yatırımlar için dikkatli olunması gerektiğini ifade etmekten geri kalmıyor.

