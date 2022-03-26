Yapı Kredi Bankası, bireysel emeklilik sistemine ilk defa girenlere ve yeni bir emeklilik poliçesi yaptırmak isteyen müşterilerine güzel bir kampanya hazırladı. Detaylar haberimizde.

Son dönemin en popüler birikim araçlarından biri hiç kuşkusuz bireysel emeklilik sistemi. Bu sisteme erken dönemde katılanlar, bugün çok yüksek tutarda birikimlere sahipken bu durumun farkına varanlar da gelecekte iyi bir birikime sahip olabilmek adına bir an önce sisteme dahil olmanın peşinde.

Yapı Kredi Bankası, günümüzün en popüler birikim yöntemlerinden biri olan bireysel emeklilik sistemine talebin artmasına seyirci kalmadı. Özellikle devlet katkısı tutarının artması ile beraber birçok kişi, birikimlerini bireysel emeklilik sistemi aracılığı ile gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bunun bilincinde olan Yapı Kredi Bankası, Allianz Yaşam ve Emeklilik aracılığı ile Yapı Kredi şubelerinden yaptırılacak bireysel emeklilik poliçelerine ek katkı sunuyor.

Mart ayı boyunca yapılacak yeni poliçelerde ödeme türü olarak Yapı Kredi Bankası'na ait kredi kartını tercih edenler, ilk tahsilatın Nisan ayı sonuna kadar gerçekleşmesi halinde 75 TL Worldpuan kazanabiliyorlar.

Kampanyaya SMS ya da Mobil Uygulama Üzerinden Katılmak Mümkün

Yapı Kredi mobil bankacılık uygulamasında yer alan kampanyalar sekmesinde bireysel emeklilik kampanyasının detayını görebilir, dilerseniz ilgili menüde yer alan ‘’Hemen Katıl’’ butonuna tıklayarak kampanya katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Yapı Kredi sisteminde kayıtlı cep telefonunuzdan SMS göndererek de bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken banka sisteminde kayıtlı cep telefonunuzdan KAZANBES yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numaranızı yazmak ve ardından bu mesajı 4454’e göndermek. Onay SMS’inin ardından herhangi bir Yapı Kredi şubesine giderek BES poliçenizi oluşturabilirsiniz.

Bir Yapı Kredi müşterisi ilgili kampanyadan ancak 75 TL Worldpuan kazanabilecektir. Birden fazla kesilecek poliçelerde kullanılan Worldpuan tutarı artış göstermeyecektir. Ayrıca ödeme türü olarak mutlaka Yapı Kredi Bankası’na ait kredi kartının seçilmesi gerekir. Başka banka kartları ile ödenecek prim tutarları kampanya kapsamında değildir.

Ayrıca hesaptan yapılacak BES ödemeleri de kampanya dışında tutulmaktadır. Eğer Yapı Kredi Bankası’na ait bir kredi kartınız bulunmuyorsa hemen en yakın Yapı Kredi şubesine giderek, internet bankacılığından, mobil şubeden, Yapı Kredi ATM’lerinden, bankanın resmi web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden başvuruda bulunabilirsiniz.