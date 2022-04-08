Birkaç yıl önce Fox Tv ekranlarının sevilen izdivaç programları arasında yer alan Zuhal Topal'la İzdivaç programında ünlenen Naz Mila şimdilerde ise bakın neler yapıyor! Bir Zamanların İzdivaç Ünlüsü Naz Mila Bakın Neler Yapmış! Naz Mila'nın Paylaşımları Gündeme Düştü! Naz Mila'nın İşte Büyük Değişimi!

Birkaç yıl önce Fox Tv ekranlarının sevilen izdivaç programları arasında yer alan Zuhal Topal'la İzdivaç programında ünlenen Naz Mila şimdilerde ise bakın neler yapıyor! 5-6 sene önce Türkiye'de izleyici rekorları kıran izdivaç programları RTÜK tarafından alınan karar ile birlikte yayından kaldırma talebi gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında tüm izdivaç programları bir anda kapanırken Zuhal Topal'la İzdivaç'ta ünlenen Naz Mila ise yıllar sonra ki değişimleri ile herkesi şaşırttı.

Azerbaycan'lı Naz, programda ki görüntüsü ve efendiliği ile milyonların sevgilisi olmuştu. Hemen hemen her gün talip gelen Naz Mila programın kapanmasının ardından ünlü iş adamları ile gündeme gelirken şimdilerde ise Instagram'da influencer'lık yapıyor. Program sonrasında Youtube kanalı açan Naz Mila yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Naz'ın program sonrasında ki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar..

PROGRAM SONRASI Kİ GÖRÜNTÜSÜ MİLYONLARI ŞAŞIRTTI!

Fox Tv ekranlarında Zuhal Topal'la İzdivaç programında talip arayan Naz, izdivaç programlarının ünlenmesi ile birlikte milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Program sonrasında ki halleri ise herkesi hayrete düşürdü. Güzelliği ile ön plana çıkan Naz Mila'nın yeni görüntüsünü görenler ise şaşkına döndü..

Zuhal Topal'la İzdivaç programı ile birlikte bir anda ünlenen Naz Mila'nın görünümü bakın nasıl değişti? İşte yıllar sonra görenlerin şaşırdığı Naz Mila'nın Instagram'da ki o paylaşımları..

Yeni görüntüsü ile tepki toplayan Naz Mila'nın aktif takipçileri Instagram'da paylaşımlarının altında yer almaya devam ediyor. İzdivaç programları sonrasında her şeyi itiraf eden Naz Mila, programda ki her şeyin yalandan ibaret olduğunu yaptığı canlı yayınlarda açıklamıştı. Eş aramaya değil kendini göstermeye gittiğini paylaşan Naz Mila, program sonrasında ki estetikli görünümü ile görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor.

Program zamanında Instagram'da 300 ila 400 bin arası bir takipçiye sahip olan Naz Mila, program sonrasında ki paylaşımları ve gündeme gelmesi ile birlikte şimdilerde 1 milyon 300 bin takipçili bir hesabını yönetiyor.

Kişisel hesabında yaptığı story ve gönderi paylaşımları ile herkesin halen takip ettiği Naz Mila geçtiğimiz dönemlerde evlendiğini duyurmuştu. Evlilik ile ilgili paylaşım yapmayan Naz Mila'nın ise sonrasında evliliğinin bittiği söyleniyor.