Bir zamanların marketlerde ve bakkallar da çok tercih edilen bisküvisi Rondo'nun yapmış olduğu zam görenlerin yüreğine indirdi. Bakın popüler bisküvi markası Rondo 50 kuruşluk bisküvisini kaç TL yaptı? İşte görenleri şaşırtan o fiyatlar...

Bir zamanların marketlerde ve bakkallar da çok tercih edilen bisküvisi Rondo'nun yapmış olduğu zam görenlerin yüreğine indirdi. Bakın popüler bisküvi markası Rondo 50 kuruşluk bisküvisini kaç TL yaptı? İşte görenleri şaşırtan o fiyatlar...

Çocukluğumuzun en sevdiği bisküvilerden birisi olan Rondo birçok çeşidi ile çay saatlerimizin vazgeçilmezi. Market ve bakkal raflarında yeri hiç eksik olmayan Rondo bisküvilerin fiyatları görenleri şaşkına çevirdi. O market fiyatlarına bir günde gelen zam sosyal meydada olay oldu. Sadece bir günde öyle bir zam yapıldı ki!

Rondo Bisküvi Fiyatı

En ünlü bisküvi markalarından birisi olan Rondo çilekli ve muzlu olarak market raflarındaki yerini almaya devam ediyor. Çay ve kahve saatlerimizin vazgeçilmezi olan Rondo bisküvilerinin fiyatı son gelen zam ile birlikte oldukça merak edildi. Rondo market fiyatları ne oldu? Rondo bisküvi fiyatları ne kadar?

Birçok aroması ile sık sık tercih edilen Rondo bisküvi market fiyatlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Sadece birkaç saati içinde gelen zamla konuşulmaya başladı. 50 kuruş fiyatıyla hepimizin bir kaç tane aldığı Ronda bisküvinin fiyatı tamı tamına 5 TL oldu. 4,50 TL artışı ile birden zam yapan Rondo bisküvi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Market fiyatlarında en ucuz bisküvi standartlarına sahip olan ve bunun yanı sıra oldukça lezzetli olmasıyla bilinen Ronda biskivinin fiyatının bir anda bu kadar artması ile birlikte pek çok kişi eleştiriye başladı. Market fiyatlarında meyve, sebze ve bisküvi tarzı ürünlerin pahalılığı da oldukça konuşulmaya başlandı.