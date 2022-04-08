Yaza bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Bir Yaz Dizisi'nin zaman yayınlanacağı büyük merak konusu oldu. Büyük bir heyecanla beklenen Bir Yaz dizisi ne zaman yayınlanacak? Bir Yaz Dizisi 1. bölümü fragmanı çıktı mı? Bir Yaz Dizisi konusu ne? İşte detaylar...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeni diziler de gündeme gelmeye başladı. Bu yaza bomba gibi bir giirş yapması beklenen Bir Yaz Dizisi'nin fragmanı ve konusu izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Kış dizilerinin yavaş yavaaş sezon finali kararı alması ile birlikte 2022 yaz dizileri izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu yazın çok konuşulacak yapımı Bir Yaz Dizisi ne zaman yayınalanacak? Bir Yaz Dizisi konusu ne? Bir Yaz Dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Bir Yaz Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Geçtiğimz günlerde otobüs şoförü ile kavga ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşulan Burak Yörük'ün yeni dizisi Bir Yaz Dizisi'nin yayın tarihi oldukça merak edildi. Trafikte otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan ve içinde yolcuların olduğu otobüs şoförününün boğazına sarılan Burak Yörük'ün başrolünde oynaması beklenen dizinin detayları oldukça merak eidliyor.

Bir Yaz Dizisi Konusu Nedir?

Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın başrollerinde oynaması beklenen dizi şimdiden merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosu henüz tam anlamıyla oturmuş olmasa da senaryosu oldukça tartışılıyor. İzlemeye alışık olduğumuz yaz dizilerinden biri olması beklenen ve heyecanlı, tatlı yaz günlerine eşlik edecek senaryosu ile Bir Yaz Dizisi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Konusu henüz tam olarak medyaya yansıtılımayan dizinin hangi kanalda olacağı ise belli değil .Sadece başrol oyuncularının Burak Yörük ve İlayda Alişan olması beklenen dizide Burak Yörük'ün karışmış olduğu son olaylar ise hala konuşulmaya devam ediyor.