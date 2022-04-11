Market, emlak, otomotiv, tekstil ve daha pek çok sektör ürününün nerede ise her gün zamlandığı bugünlerde, aldıkları maaşlar ile ayın sonunu getiremeyen vatandaşlara ING’den dev hizmet! Banka, nakit avans hizmetini başvurulara açtı. İşte ING Bank’ın nakit avans hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, gündelik hayatın ekonomik şartlarının giderek daha da zor bir hale gelmesine sebep oldu. Yapılan zamlar sonrasında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken hatta karşılayamayan milyonlarca vatandaş, geldiği gibi biten maaşlarından sonra nakit desteğine ihtiyaç duymaya başladı. Bu noktada devreye giren ING Bank, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine farklı tutarlarda nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

ING Bank’ın, ay başından parası biten vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

ING Bank Nakit Avans Hizmeti Nedir?

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden ING Bank, döviz kurlarında gözlenen ani yükselişler ve Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu çeşitli olumsuz gelişmelerden ötürü nakde sıkışan vatandaşlar için nakit avans hizmeti geliştirdiğini açıkladı.

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan nakit avans hizmeti, bankanın kredi kartı hizmetini kullanan müşterilerini kapsamaktadır. Müşteriler, ilgili kartlarının limitleri dahilinde nakit çekim hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca müşteriler, söz konusu kartlarının limitlerini yükseltmek için başvuruda bulunarak, nakit ihtiyaçlarını daha geniş çapta çözüme kavuşturabilirler.

ING Bank Nakit Avans Hizmeti Örnek Hesaplama Tablosu

ING Bank’ın kredi ve kredi kartı ürünlerini birleştirerek ortaya çıkardığı yeni bir hizmet olarak karşımıza çıkan nakit avans kullanımı, müşterilere borçlarını 12 ay vadede ödeme fırsatı sunmaktadır. Banka, ilgili hizmetten yararlanmak isteyen müşterileri için şu hesaplama tablosunu oluşturmuştur:

Nakit avans tutarı: 7 bin TL

Vade sayısı: 12 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,80

Aylık taksit tutarı: 668 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 8.021 TL

ING Bank Nakit Avans Hizmeti Başvurusu 2022

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan nakit avans hizmetine, bankanın ATM noktaları, mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı, banka şubeleri ya da çağrı merkezi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.