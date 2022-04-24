Türkiye'nin en büyük ulusal kanalları arasında yer alan Atv yaza iddialı projeler ile giriyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisi yakında Atv ekranlarında yer alacak. Bir Küçük Gün Işığı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı dizi konusu, oyuncuları

Türkiye'nin en büyük ulusal kanalları arasında yer alan Atv yaza iddialı projeler ile giriyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kanallar reyting sonuçları düşük projeleri rafa kaldırıyor. Yaz aylarına hızlı bir giriş yapmak isteyen birçok kanalda ise projeler hazırlanırken yeni bir proje de Bir Küçük Gün Işığı senaryosu ile Atv'den geldi. Atv ekranlarında Mayıs ayının son haftasında başlaması muhtemel projeler arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile ilgili izleyiciler şimdiden araştırma yapmaya başladı.

Atv ekranlarında ilerleyen haftalarda başlaması muhtemel yapımlar arasına giren Bir Küçük Gün Işığı projesi ile ilgili detaylar geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilerleyen günlerde başrol oyuncuları ve oyuncu kadrosu tamamen belli olacak proje ilgili geri sayım başlamış durumda.

Atv ise resmi internet sitesi üzerinden Bir Küçük Gün Işığı projesine dair detaylar paylaştı.

"Cumartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'den iddialı bir dizi daha geliyor.

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv'nin yeni sezonunda ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı.

Yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin hikâye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait.

Bir Küçük Gün Işığı yeni sezonda atv'de…"

Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Star Tv ekranlarında geçtiğimiz sezonlarda Sefirin Kızı dizisi ile ünlenen yönetmen ve yapımcının yeni projesi olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi Atv kanalı üzerinden yapılan açıklamalar ile birlikte Haziran ayının ilk haftasına en geç ilk bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı süre boyunca reytinglerde iyi sonuçlar elde etmiş ve sonrasında Neslihan Atagül'ün rahatsızlıkları sebebiyle farklı ve acil değişikliklere ilerlemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise dizi daha fazla tutunamazken final yapmıştı.

Sefirin Kızı dizisinde medya sektörü tarafından tanınan ve bilinen isimler arasına giren yönetmen ve yapımcı ise yeni projeleri Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile yaz aylarında Atv ekranlarında yer alacak.