Samsung mağazalarında geçerli faizsiz, masrafsız ve taksitli alışveriş kredisi duyuruldu! Fibabanka’dan görülmemiş destek kredisi…

Türkiye’de son zamanlarda birçok sektörde fiyat artışları görülmeye başladı. Yaşanan bu fiyat artışlarından olumsuz etkilenen vatandaşlar ise çareyi uygun banka kredilerinde ve finansman seçeneklerinde aramaya devam ediyor. Vatandaşın artan ihtiyaçlarına çözüm üreten bankalar ise alışveirş kredileri bu sorunları çözmeyi hedefliyor. Özellikle elektronik alışverişlerinde finansman arayanlara Samsung Alışveriş kredisi ile Fibabanka faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunuyor.

Faizsiz ve Masrafsız Alışveriş Kredisi Dönemi Başladı!

Samsung mağazalarında geçerli olmak üzere Fibabanka alışveriş kredileri kapsamında vatandaşların birçok teknoloji ihtiyaçları için finansman çözümleri sunulacak. Faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi seçenekleri ile öne çıkan Fibabanka, vatandaşların artan birçok farklı ihtiyacına çözüm üretmek için ayrıcalıklı oranlarının duyurdu. Herhangi bir faiz veya masraf ödemeden rahatlıkla kredinizi kullanarak dilediğiniz elektronik ürüne Samsung kalitesi ile ulaşabilirsiniz. Samsung başta olmak üzere Fibabanka tarafından birçok mağazada geçeri faizsiz, masrafsız ve sigorta bedeli olmadan taksitli alışveriş kredileri sunulmaya devam ediyor.

Samsung Alışveriş Kredisi ile Kolay Ödeme İmkanı!

Fibabanka Samsung Alışveriş Kredisi faizsiz ve masrafsız olarak 3 aydan 15 aya kadar vade olanakları ile sunuluyor. 250 TL’den 40.000 TL’ye kadar olan tüm ihtiyaçları için vatandaşların herhangi bir sigorta bedeli dahi ödemeden alışveriş kredisi kullanarak tüm elektronik ihtiyaçlarına yanıt bulması sağlanacak. Üstelik kolay başvuru olanakları sayesinde anında kredi desteği sunulacak. Cep telefonu alımlarında 5 bin TL’ye kadar olan telefonlar için 12 ay, 5 bin TL ve üzer telefonlar için 3 ay vade sınırı uygulanmaktadır.

Faizsiz, Masrafsız Alışveriş Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka Samsung Alışveriş Kredisi avantajlarından yararlanarak, Türkiye genelinde tüm Samsung mağazalarından rahat rahat alışveriş yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak için Samsung yazıp aralarında boşluk bırakarak, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihine de ekleyerek 3222’ye SMS gönderilmesi yeterlidir. Kredi onayı sonrasında 40 bin TL’ye kadar kredi faizsiz ve masrafsız olarak kullanılabilecektir.