Türkiye İş Kurumu, kendi isteği dışında işten çıkarılan ve bir ay içerisinde İŞKUR’a başvuruda bulunan işsiz vatandaşlara, ilgili başvuru şartlarını sağlamaları durumunda nakit desteğinde bulunacağını duyurdu. İşte İŞKUR işsizlik maaşına ilişkin haberin devamı…

Geliştirdiği istihdam projeleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakın takibe alınan İŞKUR, yeni dönemde giderek zorlaşan hayat şartlarına karşın işsiz kalan vatandaşlara nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

İşsizlere İŞKUR’dan Maaş Hizmeti!

Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde kendi isteği dışında işten çıkarılmış olan, son 3 yılda 600 günlük sigortalılık süresi bulunan ve son 4 ayda kesintisiz sigortası bulunan vatandaşlara, belirli şartlar çerçevesinde işsizlik maaşı ödeyeceğini açıkladı.

İŞKUR Maaşı Ne Kadar?

Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilmiş olan işsizlik maaşı hizmeti aracılığı ile ne kadarlık bir nakit desteği alacağını merak eden vatandaşlar, meraklarını giderebilmek amacı ile araştırmalar yapmaya başladılar. Kurum, vatandaşlara bu konu ile ilgili resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak, söz konusu maaş tutarlarının işten çıkarılmadan önce ki 4 ay içerisinde alınan aylık ücrete göre hesaplandığını bildirdi.

Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayınlanmış olan duyuruya göre işsizlik maaşı başvurusu olumlu sonuçlanmış olan işsiz vatandaşlara ödenecek olan işsizlik maaşı tutarları, şu şekilde belirlendi:

İşten çıkarılmadan önce ki 4 ay asgari ücret karşılığında çalışmış olanlara: 1.986,41 TL

İşten çıkarılmadan önce ki 4 ay 7.500 TL karşılığında çalışmış olanlara: 2.977,23 TL

İşten çıkarılmadan önce ki 4 ay 10.500 TL karşılığında çalışmış olanlara: 3.972,82 TL

İŞKUR Kaç Ay Maaş Öder?

Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilmiş olan işsizlik maaşı hizmeti aracılığı ile nakde olan sıkışıklıklarını bir nebze olsun ferahlatmak isteyen işsiz vatandaşlar, kurumun ne kadar süreliğine maaş ödemesi yaptığını merak ediyorlar. Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurumun söz konusu ödeme sürelerini sigortalılık süresine göre belirlediği bildirildi. Buna göre ilgili maaş hizmetinden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlara, kaç ay boyunca ödeme yapılacağı şu şekilde belirlendi: