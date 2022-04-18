Binance TR'de yaşanan yanlış veri türü hatası sonucunda kullanıcılar kurum tarafından gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyor. Binance TR yetkilileri hatayı ne zaman düzeltecek?

Binance TR'de yaşanan yanlış veri türü hatası sonucunda kullanıcılar kurum tarafından gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyor. Binance TR yetkilileri hatayı ne zaman düzeltecek?

Binance platformunda yaşanan sıkıntı sonrasında yetkililer tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de aynı hata ile karşılaşan kullanıcılar firma tarafından bilgilendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama "Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir. Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz." şeklinde ifade edilmişti.

Tekrar yapılan sunucu kaynaklı çalışmalardan meydana gelebilecek bu hata sonrasında kullanıcılar kurum tarafından bilgilendirilmek istemekte. Dönem dönem bu hata ile karşılaşan kullanıcılar sorunun ne zaman giderileceğini de merak ediyor. Binance tarafından sunulan birçok hizmete erişimi kapanan kullanıcılar, hesaplarında tüm işlemleri yapaiblmek için bekliyor. Binance yetkilileri şuan için bir açıklama yapmamış durumda.

Binance Ne Zaman Düzelecek?

Binance sisteminin ne zaman düzeleceğine dair herhangi resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Kullanıcılar hatanın bir an önce düzeltilerek tekrar tüm işlemlerin yapılabilmesini istemekte. Daha öncesinde güncelleme çalışması nedeniyle bazı kısıtlamalara uğrayan Binance platformu yetkililer tarafından açıklama yapılmıştı.

Kullanıcılar tarafından sürekli işlem yapılabilen sistem bugün erken saatlerde kullanıcılar tarafından görülen yanlış veri türü hatası ile kullanılamamaya başlandı. Kullanıcılar hatanın giderilerek sistemin eski şekilde devam etmesi için bekleyişini sürdürüyor. Binance yetkilileri tarafından önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması beklenmekte.