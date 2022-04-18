Bim 19 Nisan Salı indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bim’de bu hafta sayısız üründe indirim yapılacak. İşte detaylar…

Türkiye’nin lider market zincirlerinden Bim, son günlerin en cazip indirim olanaklarını sunmaya hazırlanıyor. Çok sayıda üründe indirim fırsatlarını açıklayan Bim, 19 Nisan Salı günü raflarda yerini alacak ürünleri duyurdu. Hazır gıda ürünlerinden tadilat – tamirat ürünlerine, elektronikten ev ve yaşam ürünlerine kadar birçok farklı kategoride yer alan ürün için en cazip indirim fırsatları duyuruldu.

Bim’de Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?

Her hafta birçok üründe indirim olanaklarını duyuran Bim, son dönemde gelen zamlar ve birçok üründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 4 ürün 1 arada çeyiz paketi, Hp laptop, Xiaomi Mi robot süpürge ve daha birçok farklı ürüne en uygun fiyat avantajları ile ulaşarak vatandaşların ihtiyaçlarının avantajlı şekilde karşılaması hedefleniyor.

Elektronik ürünlerinden bahçe ve hobi malzemelerine, otomobil ürünlerinden bebek bezlerine kadar aradığınız birçok ürüne Türkiye genelinde tüm Bim mağazalarından kolayca ulaşarak en cazip indirim fırsatlarından yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Bim 19 Nisan Salı Aktüel Ürünler Kataloğu

Bim 19 Nisan Salı aktüel ürünler arasında sayısız ürüne yer verildiği görüldüğü. Güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınlamasının ardından vatandaşların ilgisini bu hafta da çekmeyi başaran Bim, her hafta yapılan özel indirimler ile vatandaşların birçok ihtiyacının karşılanması için avantajlı fiyatları duyurmaya devam ediyor. Birçok farklı kategoride bu haftaya özel indirimleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bim 19 Nisan 2022 Salı aktüel ürünlerden bazıları ise şunlar: