Son zamanların en çok zam alan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağında indirime gittiğini duyuran BİM, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmasına sebep oldu. İşte BİM ve diğer zincir marketlerin güncel ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında gözlenen ani yükselişler ve Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu tedarik problemlerinden ötürü arka arkaya zam alan ayçiçek yağı ürünleri, BİM’den gelen indirim haber ile vatandaşların yüzlerinin gülmesini sağladı.

BİM Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan BİM, ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde indirimli ürün kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda son zamanların en çok zam alan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı ürünlerinde indirime gittiğini duyuran BİM, bünyesinde satışa sunduğu markalardan biri olan Sole’nin ayçiçek yağı ürünlerine ilişkin fiyatları şu şekilde belirledi:

Sole 1 Litrelik Ayçiçek Yağı: 35,22 TL

Sole 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 56,68 TL

Sole 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 140 TL

A101 Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Türkiye genelinde binlerce mağazaya sahip olan ve bu sayede müşteri sayısını daima yükseklerde tutmayı başaran A101 Market, son zamanlarda aldığı zamlar nedeni ile vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkileyen ayçiçek yağı ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. A101 Market, bünyesinde satışa sunduğu ayçiçek yağı ürünlerinin satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Orkide 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 165 TL

Abalı 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 165 TL

Vera 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 146,90 TL

Yudum 3 Litrelik Ayçiçek Yağı: 114,75 TL

Abalı 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 89,95 TL

Orkide 1,25 Litrelik Ayçiçek Yağı: 46,50 TL

ŞOK Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Geniş ürün kapsamı ve kaliteli ürünleri ile vatandaşların sıklık ile tercih ettiği zincir marketlerden biri olan ŞOK Market de ayçiçek yağı rekabetine katılarak, bünyesinde satışa sunmuş olduğu Evin marka ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. ŞOK Market, ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi: