BİM iş başvurusu nasıl yapılır, personellerin maaş miktarları ve çalışma saatleri hakkında bir yazı hazırladık. Siz de merak ettiğiniz bu soruların en güvenilir cevaplarına ulaşabilmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.
BİM iş başvurusunun yapılması 3 şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar:
- İnternet Üzerinden: Bu başvuru yönteminde iş başvuru siteleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 5 iş günü içerisinde başvurulara geri dönüş sağlanmaktadır.
- Genel Merkez Üzerinden: Bim lojistik ve insan kaynakları genel merkez olarak tanımlanan merkez üzerinden de BİM iş başvurusu yapılabilir.
- Mağazalar Üzerinden: Herhangi bir Bim satış mağazası üzerinden kolay bir şekilde iş başvurusu yapabilirsiniz. Genellikle sizlere bir başvuru formu verilerek teslim etmeniz istenir. Başvurudan yaklaşık bir hafta kadar sonra ise size geri dönüş sağlanmaktadır.
Bim Personel Maaşları Ne Kadardır?
Bim personellerinin aldığı maaş miktarları şu şekilde verilmiştir:
- Maaşlar asgari ücret baz alınarak ödenen bekar ve çocuksuz olan bir çalışan için asgari geçim indirimi dahil olacak şekilde maaş 2022 yılı için 4 bin 253 TL şeklindedir. Fakat Bim mağazası maaşları genellikle asgari ücretin % 10 – 15 üzerinde olacaktır. Bundan dolayı da mağaza müdürü dışındaki personellerin maaşları genel olarak 4 bin 500 TL – 5 bin TL arasında değişecektir.
- Tam zamanlı bir Bim kasiyerinin maaşı 4 bin TL civarındadır.
- Mağazada yarı zamanlı olarak çalışan personellerin maaşları ise 2 bin 800 TL şeklindedir.
Bim İş Başvurusu Sonrası Süreç Nasıl İşler?
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Bim iş başvurusu yapıldıktan sonraki süreç şu şekilde işlemektedir:
- BİM iş başvurusu yaptıktan sonra insan kaynakları tarafından iş için uygun olarak görülürseniz görüşmeye çağrılırsınız.
- Ardından bir mülakat süreci olur. Mülakatta ise genel olarak klasik sorular sorulur. Mülakat sürecinde sorulara net bir cevap vermeniz oldukça önemlidir.
- Mülakat süreci bittikten sonra sizlere olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş sağlayacaklardır.
- Eğer ki sonucunuz olumlu olur ise sizlere işe giriş evraklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanız istenir.
Bim Çalışma Şartları Nelerdir?
Bim mağazasında personel olarak çalışmak için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
- En az lise mezunu olmak,
- 30 yaşını tamamlamamak,
- İletişim becerisi yüksek olan,
- Satış ve pazarlama yeteneğine sahip olmak gerekir. Bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız BİM iş başvurusu yapabilirsiniz.