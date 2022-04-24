Aktüel ürünler ile müşterilerine avantajlar sağlayan BİM, yeni elektrikli bisiklet modelleriyle beğeni topladı. Peki; BİM elektrikli bisiklet alınır mı? Jeep RX5 özellikleri neler? 29 Nisan BİM aktüel ürünleri gursesgzetesi.com'da

Bim aralıklı olarak müşterilerine sunduğu aktüel ürünler ile müşterilerine kampanyalar, indirimler ve çeşitli fırsatlar sunuyor. 29 Nisan BİM aktüel ürünleri heyecnla beklenirken BİM, müşterilerine üç farklı modelde katlanabilir elektrikli bisiklet sundu. Vatandaşların beğenisini toplayan BİM aktüel ürünleri 29 Nisan 2022 tarihi itibariyle satışa sunulacak. Vatandaşlar ise uygun fiyattan satılan katlanabilir elektrikli bisikletleri bekleyen vatandaaşlar ise ürünlerin özelliklerini ve fiyat etiketlerini internetten araştırıyor. Jeep markasına ait iki farklı katlanabilir elektrikli bisiklet satacak olan BİM, ürün fiyatlarının uygun olmasıyla bir kez daha dikkat çekti. Peki; BİM Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet alınır mı? BİM Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet özellikleri neler?

BİM Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri Neler?

BİM'de 29 Nisan 2022 tarihi itibariyle aktüel ürün olarak satışa sunulacak ve sınırlı sayıda satılacak olan katlanabilir elektrikli bisikletin özelliklerini gören vatandaşlar heyecanlandı. Özellikle standart, vitesli bisiklet fiyatlarına yakın fiyatıyla dikkat çeken bisikletin özellikleri ise sosyal medya platformlarında büyük övgüler aldı. Peki; Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet özellikleri neler?

BİM'in sunmuş olduğu aktüel ürünler kataloğunda ve resmi internet sitesinde RX5 elektrikli bisiklet ile ilgili verilen bilgiler şu şekilde;

20 inç Alaşım Jant

Mekanik Disk Frenler

Pengma 20 inç Lastik

35 ila 45 km Arasında Sürüş Mesafesi

25 km/h Maksimum Hız

36v 10.4 Ah Batarya

LCD Gösterge

LED Ön Far

7 Vites

Katlanabilir Gövde

Özellikle sürüş menzili, saatte 25 km hız gücü ve hızlı şarj imkanı sunan bisikletin özellikleri vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Vatandaşlar ise, ürünün normal fiyat etiketini ve BİM'de satılacağı fiyatı araştırmaya başladı. Peki; Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet kaç TL?

Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Kaç TL?

BİM'de uygun fiyattan satılacak olan Jeep RX5 elektrikli bisiklet, vatandaşların beğenisine 29 Nisan 2022 tarihinde sunulacak. Ürün hem BİM resmi web sitesinden hem de mağazalardan alınabilecek. BİM Aktüel kataloğunu görmeyen vatandaşlar ise ürünün fiyatını ve normal satış fiyatını internette araştırıyor. Peki; BİM Jeep RX5 katlanabilir elektrikli bisiklet kaç TL?

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Ürünün normal liste fiyatı ile ilgili internette kesin bir bilgi bulunmuyor. Ürünün normal satışının şu an internet üzerinde bulunmadığı vatandaşların dikkatini çekti. BİM'de 29 Nisan 2022 taihinde satılacak olan aktüel ürünün fiyatı 10 bin 999 TL olarak belirlendi. Ayrıca BİM tarafından satışa sunulacak ürünün, kredi kartına peşin fiyatına 9 taksit imkanı da bulunuyor. Ürün BİM mağazalarına sınırlı sayıda gelecek ve vatandaşlar ürünü Mağazalardan ve online satış yöntemiyle satın alabilecek. sosyal medyada, sabah saat 9.00'da açılacak olan BİM mağazalarından ürünü temin etmek isteyen vatandaşların mağaza açılış saatinden önce kuyruk oluşturması bekleniyor.