Son dönemlerde peş peşe gelen zamlar ve yükselen enflasyon ile temel gıda alışverişleri de cep yakmaya başladı. Oluşan zorlu ekonomik koşullarda BİM marketler, bu hafta için indirimli aktüel ürünlerine temel gıda ürünlerini de ekledi.

Aralık 2021’de asgari ücrete uygulanan zam oranı açıklandı ve ardından Ocak 2022 ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıtılan zam oranı da duyuruldu. Yapılan açıklamalarla birlikte asgari ücrete %50,51 oranında zam yansıtılırken, en düşük emekli maaşının da 2.500 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Zamlar en başta vatandaşı mutlu etse de Aralık 2021’de %36,08 olan yıllık enflasyon, TÜİK verilerine göre Mart’ta %61,14’e yükseldi.

Enflasyonun hızla yükselmesi, akaryakıttan enerji fiyatlarına, temel gıdadan market ürünlerine kadar her kalemde zamları da peş peşe getirdi. Vatandaş alışveriş ihtiyaçlarını ertelemek durumunda kalırken, temel gıda ihtiyaçlarının giderilmesi dahi zorlu bir süreç haline geldi. Bütçesini zorlamadan temel gıda ihtiyacını gidermek isteyenler için BİM marketler indirimli aktüel ürünlerini duyurdu.

BİM İndirimli Aktüel Ürün Kataloğunu Yayınladı

Haftalık olarak indirimli aktüel ürünlerini duyurmaya devam eden ve Türkiye’de, diğer perakende market zincirleri ile ciddi bir rekabet içinde olan BİM, market ürünlerine gelen zamlar sonrası dikkat çeken kampanyalarını duyurdu. Haftalık indirimli aktüel ürünlerini de açıklayan BİM, 19 Nisan Salı gününden itibaren geçerli indirimlerine temel gıda ürünlerini de dahil etti. Söz konusu indirimli ürünlerde Bahçıvan markası ön plana çıkarken, BİM tarafından yapılan duyuruya göre indirim süresi boyunca Bahçıvan Laktozsuz 500 gr süzme peynir 21,50 TL’ye raflarda olacak. Öte yandan diğer birçok üründe de indirim uygulanacak.

BİM’de İndirimli Gıda Ürünleri

BİM marketlerde 19 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olan indirimli aktüel ürünlerde fiyatlar şöyle: