Bim 19 Nisan aktüel kataloğunu duyurdu. Bim zincir marketlerinin hazırladığı aktüel ürünler karşınızda. Ramazan ayında hangi ürünler indirimde olacak? 19 Nisan 2022 Bim Aktüel Kataloğu..

Bim 19 Nisan aktüel kataloğunu duyurdu. Bim zincir marketlerinin hazırladığı aktüel ürünler karşınızda. Ramazan ayında hangi ürünler indirimde olacak? 19 Nisan 2022 Bim Aktüel Kataloğu..

Bim 19 Nisan Salı gününde indirime girecek ürünlerini duyurdu. Yeni gelecek ve indirime girecek ürünler bim şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Ürünlerini uygun ve kaliteli şekilde satmaya devam eden Bim zincir marketleri her haftaya özel yeni ürünler getirerek müşterilerine sunmaktadır.

Bu ürünler teknoloji, gıda, kozmetik ve giyim alanlarında olabilmektedir. Bim bazı haftalarda inanılmaz indirimlerle karşımıza çıkmaktadır. Ünlü markaların en sevilen ürünlerini müşterilerine en uygun fiyat üzerinden satışa çıkaran Bim, sürekli olarak takip edilmektedir. Aktüel kataloglarının her hafta ilgi duyulduğu zincir markettte her hafta birbirinden uygun ürünler getirilmekte.

Bim 19 Nisan 2022 Aktüel Kataloğu İçeriği

A101 marketlerinin başlattığı büyük indirim furyasına Tarım kredi marketleri de katılım göstermişti. Şok aktüel ürünlerin de yayınlanması ile birlikte vatandaşlar Bim'den bir indirim beklerken 19 nisan 2022 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar Bim'e akın edecek! İşte o büyük indirimler..

Bim yeni hafta ürünlerinde Dana Füme Et 50 gr 6,90 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. Karabiberli Dana Füme Et 50 gr. 7,90 TL. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Dana evlik sucuk 400 gr. 49,90 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak. 100 gr. Dana Füme Kavurma 19,90 TL fiyatıyla, Hindi Kokteyl Sosis 300 gr. 15,50 TL fiyatıyla ve Hindi Parça Etli Dilimli Salam 110 gr 8,50 TL fiyatıyla satışta.

Bim marketlere yeni haftada Namet markalı 150 gr. piliç füme 11,90 TL, 110 gr. Dana dilimli macar salam 12,90 TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunuluyor. İşte diğer indirimli ürünler:

Bim 19 Nisan aktüel kataloğunda portakallı ve haşhaşlı revani çeşitleri 500 gr. 14,90 TL. Meyveli yoğurt çeşitleri Dost Gurme markasıyla incirli - cevizli ve elmalı - tarçınlı seçenekleri ile 39,90 TL fiyatıyla raflarda yer alıyor. Nilky Badem Sütü 500 ml. 11,50 TL.

Finefood 2,5 kg dondurulmuş patates 43,50 TL. Meyveli yoğurt çeşitleri adet 5 TL. Anavarza Çiçek Balı 220 gr. 15,90TL. Bim aktüel'de bu hafta Tam yağlı sürülebilir beyaz peynir 400 gr. 17,50TL. Özkaleli Zile Pekmezi 17,90 TL. Tam yağlı tost peyniri 2000gr. 99,90 TL. Pervin 900 gr tuzlu kova tereyağı 64,90 TL. Altınbaş klasik siyah çay Çaykur markalı 500 gr. 24,90 TL.

Laktozsuz süzme peynir Dost marka 500 gr. 16,90TL. Probiyotik Süzme Peynir 500 gr. 16,90 TL. Olgunlaştırılmış tam yağlı inek beyaz peyniri 29,90 TL. Aknaz Gurme İzmir Tulum Peyniri 250 gr. 18,90TL.

Bim marketler tüm gıda ürünlerindeki indirimlerini yansıtmaya devam ediyor. İşte devam eden diğer indirimli ürünler..

Bim 19 nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Torku Tereyağı 750 g 64,90TL. Torku Labne 2x200 g 22,50 TL. Torku 1 Litre Ayran 6,90 TL. Torku 2000 g Tam Yağlı Yoğurt 24,90 TL. Torku 180 ml. Çilekli Süt 16,90 TL.

Torku indirimleri devam ediyor. Tam yağlı taze kaşar peyniri Torku 600 gr 47,50 TL. Torku 1 L tam yağlı pastörize çiftçi sütü 12,90 TL. Torku 6 x 180 ml muzlu süt 16,90 TL, Torku 6 x 180 ml kakaolu süt 16,90 TL. Torku 6 x 180 ml çilekli süt 16,90 TL.

Torku 500 g dana kangal sucuk 49,90 TL. Torku 200 g sade ve kakaolu helva 11,25 TL. Torku krema 1000 g kakaolu fındık kreması 49,90 TL. Torku banada 370 g. Bitter çikolatalı kakaolu fındık kreması 19,90 TL.

Torku 220 g dana kokteyl sosis 21,90 TL. Torku 1000 g. pilavlık bulgur 12,90 TL. Torku köftelik bulgur 1000 g. 12,90 TL. Torku 750 g. üzüm pekmezi 29,90 TL. Torku 1000 ml buzlu çay şeftali aromalı 10,90 TL. Torku 420 gr. ruşeymli sade çikolatalı bulgur gevreği 17,90 TL. Torku tam 3 x 80 gr. ruşeymli bisküvi 7,50 TL. Torku pötibör 4 x 175 g. 19,90 TL.