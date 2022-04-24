Vatandaşların en çok tercihi marketlerden olan Bim'de bayram şekeri satışları başlıyor. İşte Bim bayram şekeri fiyatları! Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Özellikle aktüel ürünlerle vatandaşların bir numaralı marketi haline gelen Bim, bu Ramazan Bayramı'nda da alışveriş yapacakların ilk durağı oldu. Bu bayramda kişilerin en çok ihtiyaç duyduğu bayram şekerlerin Bim marketlerinde yer alacağı vatandaşları oldukça murlu etti. Bu Ramazan Bayramı'nda tezgahlarda yerini bulan bayram şekerleri Bim'de oldukça çeşitli olacağı da bilinmekteydi. Yayınlanan katalogta ürünlerin fiyatları ve markası sevindiriciydi. Piyasanın artan fiyatlarına oranla daha uygun olması vatandaşları mutlu etti. Sosyal medyada paylaşım yapılan kataloglarda fiyat karşılaştırılmasına gidildi. İşte Bim market bayram şeker ve bayram çikolata fiyatları:

Bim Bayram Şekeri Fiyatları

Kent Assortment Şeker (375 Gr) - 12,50 TL

Kent Sütlü Toffe Şeker (375 Gr) - 12,50 TL

Sert Bondon Çeşitleri (500 Gr) - 11,95 TL

Kent Lokumcuk Yumuşak Şeker (350 Gr) - 14,90 TL

Jel Party Meyve Aromalı Jöle Şekerleme (500 Gr) - 15,90 TL

Frutto Bonbon Dolgulu Yumuşak Şeker (350 Gr) - 11,90TL

Black Joley Çikolata Kaplı Meyve Aromalı Dolgulu Şeker (500 Gr) - 14,90 TL

Hazine Karışık Draje (230 Gr) - 12,90 TL

Ülker Hobby Fındıklı Bar (250 Gr) - 17,75 TL

Ülker Poşet Şeker Çeşitleri (350 Gr) - 14,90 TL

Sert Bonbon Şeker (500 gr) - 15 TL

Wolf Sütlü Çikolata - 25 TL

Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolata (160 gr) - 24,50 TL

Karışık Draje Hazine Kutu - 19 TL

Dolgulu Yumuşak Şeker (350 gr) - 15 TL

Nugalı Mini Çikolata Bar (500 gr) - 33 TL

Joley Çikolata Kaplı Dolgulu Şeker (500gr) - 30 TL

Jel Party Şekerleme (500 gr) - 15 TL

Çokomel Marshmallow (420 gr) - 29 TL

Bim Bayram Çikolata Fiyatları