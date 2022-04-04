Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan Bim marketlerde yeni haftada sürpriz gelişmeler yaşandı. Bim marketler kdv indirimi ile birlikte gelen süreçte ayçiçek yağı fiyatlarını güncelledi. Vatandaşlar Bim'e akın etti. Peki ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan Bim marketlerde yeni haftada sürpriz gelişmeler yaşandı. Bim marketler kdv indirimi ile birlikte gelen süreçte ayçiçek yağı fiyatlarını güncelledi. Vatandaşlar Bim'e akın etti. Peki ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşın yeni yıldan itibaren en fazla zam gördüğü ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı, son yılda %150'nin artında fiyat artışına uğradı. Ayçiçek yağlarının bu kadar hızlı zamlanması sonrasında ise vatandaşlar problemli günler geçirirken uygun fiyatlı yağ almak için ise araştırmalar gerçekleştirmektedirler.

Bim marketler hem kaliteli hem de uygun hesaplı ürünler satarken kısa süre içerisinde elde ettiği başarı ile birlikte vatandaşların 1 numaralı marketleri arasında yer alıyor. Peki ayçiçek yağı fiyatları Bim'de ne kadar oldu? İşte detaylar haberde yer alıyor.

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (4 NİSAN 2022)

Bim marketlerde hafta sonu gelirken ayçiçek yağ fiyatlarında ise düzenleme yaptı. Ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelleyen Bim marketler yeni fiyatlarıyla vatandaşa göz kırpıyor.

Abalı 5 litle ayçiçek yağ fiyatları 165 lira

Sole ayçiçek yağ fiyatı 2 litre 65 lira

Biryağ ayçiçek yağı 4 litrelik 165 lira

Orkide ayçiçek yağı 3 litre 99 lira

Sole ayçiçek yağı 4 litre 147,50 lira

Bim marketler her hafta yayınladıkları aktüel ürünler katalogları ile birlikte ürünlerini indirime sokarken bu hafta sonu ise rakiplerine kıyasla yaptıkları indirimler ile vatandaşın Bim'e akın akın gelmesini sağladı.

Bim marketlerde satılan Sole, Biryağ, Orkide, Abalı ayçiçek yağları oldukça fazla rağbet görerken geçtiğimiz aylarda 5 litrelik fiyatı 250 TL'e dayanan ayçiçek yağının şimdilerde ise 165 TL'e satılıyor.

Ayçiçek yağ fiyatları şimdilik zam almaması beklenirken indirimli bir şekilde Bim marketlerde satılıyor. Vatandaşlar indirim sonrası Bim marketlerin yolunu tuttu, alabilen ayçiçek yağlarından birden fazla satın aldı.