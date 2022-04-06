Son 1 yıl içerisinde çok hızlı yükselişe geçen ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Migros ise uzun zaman sonra ayçiçek yağlarında indirime gitti.

Türkiye'de enflasyonun artması ile birlikte vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç gibi ürünleri almada problem yaşadığı gözle görülüyor. Özellikle son 6 ay içerisinde önüne geçilemeyen ayçiçek yağı fiyatları vatandaşı düşürmeye devam ediyor. Bim, A101, Şok'un İndirimlerine Yanıt Gecikmedi! Migros Ayçiçek Yağına Anında %20 İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Hafta boyunca Bim, Şok ve A101 tarafından açıklanan aktüel ürünler ile yağ fiyatlarında hareketlilik yaşarken vatandaşlar Migros'dan bir hareketlilik bekliyordu. Migros ise bugün duyurduğu indirim broşürü ile birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında net %20 indirim yaptı. Migros ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

2021 son çeyreğinden itibaren bir anda zamlanan ayçiçek yağı fiyatları dünyada yaşanan savaş ile birlikte tavan yaptı. Tüm dünya ülkeleri savaş sonrasında ekonomilerinde yara alırken ayçiçek yağı fiyatları ise bundan en fazla etkilenen temel ihtiyaç ürünleri arasında yer aldı. Migros 6 Nisan duyurduğu açıklama ile birlikte yağ fiyatlarına. %20 indirim yaptığını belirtti.

5 litrelik ayçiçek yağ fiyatları artık en düşük fiyat olan 165 TL'den satılacak. İşte Migros ayçiçek yağı fiyat listesi gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

4 litrelik Orkide Ayçiçek yağının fiyatı 158 Türk Lirası

Yudum Ayçiçek yağı 4 litre teneke fiyatı 159 Türk Lirası

1 Litre Yudum Ayçiçek yağı 48,90 Türk Lirası

1 Litre Orkide Ayçiçek yağları 47,90 Türk Lirası

1 litre Kırlangıç Ayçiçek yağları 46,90 Türk Lirası

1 litre Komili Ayçiçek yağı 48,90 Türk Lirası

Migros ayçiçek yağı 32,50 Türk Lirası

2 litrelik Yudum Ayçiçek yağının fiyatı ise 93 Türk Lirası

2 litrelik Yudum Ayçiçek yağının fiyatı ise 129 Türk Lirası

Orkide markalı ayçiçek yağı fiyatlarında ise diğer yağlara oranla daha büyük bir indirim yaşanıyor. 3 litre orkide ayçiçek yağı fiyatı 129 Türk Lirası'ndan 109 Türk Lirası'na düştü.