Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Bim marketlere yeni haftada hangi ürünler geliyor? Bim 8 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gözden kaçırmayın SGK Birikmiş Prim Parası Almak İçin Başvuru! SSK Toplu Ödeme Sorgulaması

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Bim marketlere yeni haftada hangi ürünler geliyor? Bim 8 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bim marketler grubu düzenli olarak her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. Son yılların en popüler konuları arasında yer alan Bim aktüel ürünler yeni haftada hangi ürünleri getiriyor? Her hafta birbirinden farklı elektronik ürünler, çeyiz ürünleri ve daha fazlası Bim marketlere geliyor. İşte Bim 8 Nisan 2022 tarihinde gelecek olan aktüel ürünler katalogları haberimizin devamında yer alıyor.

Bim 8 Nisan Aktüel Broşürü

Bim 8 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu her hafta birbirinden farklı ürünlerle müşterilerin karşısına çıkıyor. Yeni haftada Bim marketlere gelmesi muhtemel aktüel ürünler broşürü ve ürünler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Dijitsu 58 ekran Android Tv 6499TL ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Dijitsu 50 ekran HD Ready Uydulu Led Tv 4999 TL fiyatı ile Bim 8 Nisan 2022 Aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Woon 32 inç HD Ready Uydulu Led TV ise 2299 TL fiyatı ile haftanın dikkat çeken ürünleri arasında kendine yer buldu.

Bim 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2999 TL fiyatıyla en fazla beklenen ürünler arasında kedine yer buldu. Tost makinesi isteyenler için bu hafta aktüel ürünlerde yer alan tost makinesi 259TL fiyatıyla katalogda yer buldu. Tost makinesinin yanı sıra Cam Çay Makinesi 399 TL ve Fakir El Blenderi 199 TL fiyatıyla 8 Nisan aktüel kataloğunda yer alıyor.