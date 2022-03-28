Bim 5 Nisan salı aktüel ürünlerini görenler adet şok oldu. Bim aktüel'de bu hafta öyle ürünler var ki herkes kapış kapış yapacak! İşte Bim 5 Nisan Salı aktüel ürünleri...

Bim 5 Nisan salı aktüel ürünlerini görenler adet şok oldu. Bim aktüel'de bu hafta öyle ürünler var ki herkes kapış kapış yapacak! İşte Bim 5 Nisan Salı aktüel ürünleri...

Hem uygun hem de kaliteli alışveriş yapabildiğimiz marketlerden biri olan Bim'de bu hafta öyle ürünler var ki görenler resmen kapılarda kuyruğa girecek. Bim 5 Nisan Salı aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte 5 Nisan Salı Bim aktüel ürün kataloğu...

Mutfaktan, yatak odasına, bakım ürünlerine ve evimizde olabilecek tüm ihtiyaçlarımızı karışamamızı sağlayan market Bim yeni aktüel ürün kataloğu ile herkesi etkiledi. Bim 5 Nisan aktüel ürün kataloğu görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte Bim 5 Nisan salı aktüel ürün kataloğu...

Bim Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok!

Bim aktüel ürün kataloğunda bu hafta olan ürünler resmen kapış kapış gidecek. Öyle şeyler geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Bim aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da halka birbirinden güzel ürünler sundu. Bakım ürünleriyle bu hafta çok konuşulacak olan Bim aktüel ürün kataloğu bütün kozmetikçileri geride bıraktı. İşte 5 Nisan Bim aktüel ürün kataloğu...

Golden Rose dudak yağı: 24,90 TL.

Golden Rose Stick Allık: 34,90 TL.

Golden Rose oje: 9,90 TL.

Golden Rose stick aydınlatıcı: 32,90 TL.

Makyaj Fırça seti: 22,90 TL.

Makyaj Süngeri: 9.90 TL.

Yüz Paleti: 24,90 TL.

Dudak Koruyucu: 13,50 TL.

Şort çocuk pijama takımı: 59,90 TL

Claderm kil maskesi: 19,90 TL.

Banyo Süngeri: 12,90 TL.

Angle el kremi: 7,90 TL.

Angle Vücut Peeling:29,90 TL

Angle Vücut losyonu: 14,90 TL.

Organik hindistan cevizi yağı: 24,90 TL.

Jel göz maskesi: 14,90 TL.

Dermokil saç bakım maskesi: 15,50 TL.

Yüz ve Maske Temizleme Süngeri: 5,90 TL.

Yüzük Standı: 39,90 TL.

Yüz paleti: 39,90 TL