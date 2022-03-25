Türkiye'nin en büyük zincir market platformlarından birisi olan Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Buna göre Bim'e yeni haftada hangi ürünler gelecek?

Türkiye'nin en büyük zincir market platformlarından birisi olan Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Buna göre Bim'e yeni haftada hangi ürünler gelecek? Bim marketler Türkiye'de milyonlarca kullanıcı tarafından sık bir şekilde takip edilmektedir. Her hafta yayınladıkları indirimli ürünleri ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Bim marketler grubu 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu haberimizin devamında yer alıyor.

Bim aktüel ürünler her hafta yayınlanıyor. Ayda 4 kez aktüel ürünler kataloğu paylaşılırken vatandaşlar ise her hafta gelecek yeni ürünleri sık bir şekilde araştırmaktadır. Peki Bim marketler'e yeni haftada hangi ürünler geliyor? İşte Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu..

Bim 1 Nisan 2022 katalogunda Dijitsi 58 ekran Android Tv 6,499TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında kendine yer buldu. Bim 1 Nisan 2022 kataloğunda Dijitsu 50 ekran Android Tv 4.999TL fiyatıyla geliyor. Yeni TV ürünlerinde ise Woon marka 32 ekran HD Ready Uydulu LED Tv 2.299TL. Bim 1 Nisan 2022 kataloğunda Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2.999TL fiyatıyla yeni haftada geliyor. Teknolojik ürünlerde Bim marketlere yeni haftada Kiwi Tost Makinesi 259TL ve Kiwi Cam Çay Makineleri 399TL fiyatlarıyla geliyor.

Polosmart Nostaljik Radyo 239 TL raflarda olacak. Katlanır Kamp Sandalyesi 99,90 TL, Mimilos Kenar Bantlı Yer Sofrası 109 TL’den gelecek.

Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu şimdiden milyonlarca kişinin radarına girdi. İşte resimli broşürler..

Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda BabyCo Bebek Silikon Mama Önlüğü 19,90TL, cook With Love Çocuk Çatal Katış Seti 2'li 34,90TL gibi fiyatlardan satışa sunuluyor. Yeni hafta kataloğunda Makrome Çocuk Odası Duvar Süsü 99,90 TL’den siz değerli müşteriler ile buluşacak.

EQ Deco 4 Bölmeli Safari Saklama Ünitesi 399 TL, EQ Deco Safari Fotoğraf Çerçevesi 24,90 TL ve EQ Deco Safari Duvar Rafı 29,90 TL

Sizlerde Bim 1 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum atarak paylaştığınız ürünlerin Bim marketlere gelmesini daha da hızlandırırsınız.