Microsoft firmasının sahibi olan Bill Gates, zengin ülkelerin iklim kriziyle başa çıkmasının yolları arasında insanların tamamen yapay şekilde üretilmiş etlere geçiş yapabileceğini belirtti. İşte detaylar..

Microsoft firmasının sahibi olan Bill Gates, zengin ülkelerin iklim kriziyle başa çıkmasının yolları arasında insanların tamamen yapay şekilde üretilmiş etlere geçiş yapabileceğini belirtti. İşte detaylar..

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Microsoft’un kurucusu ve sahibi olan Bill Gates, kaleme aldığı kitabı “İklim Felaketi Nasıl Önlenir?” hakkında konuştu. Kitabında da yazdığı üzere, zengin ülkelerin iklim kriziyle başa çıkması için “yüzde yüz sentetik ete geçilebilir” ifadelerini kullanan Bill Gates, iklim kriziyle mücadele için bunun iyi bir adım olabileceğini söyledi.

Bill Gates “Tat değişimine alışabilir, hatta tadının zaman içinde daha güzel geldiği söylenmekte” ifadelerini kullandı. Gates, ülkelerin çeşitli düzenlemeler yaparak ve insanların davranışlarını değiştirmeye yönelik çalışmalar yaparak talebin değiştirilebileceğini söyledi. Herkes için soru işareti uyandıran bu açıklamalar insanları düşündürmekte. Tamamıyla yapay etin tüketimde kullanılması sağlık açısından ne gibi tehlikeler barındırdığını bilmek çok zor. Bill Gates iklim krizinin önlenmesi için yaptığı çalışmalar sonucunda İklim Felaketi Nasıl Önlenir? Kitabını yazdı. Geçtiğimiz günlerde Technology Review dergisine konuşan Gates, kitabı hakkında bilgi vererek. Sunduğu yararlı adımlardan bahsetti. İnsanlık açısından oldukça ileri bir görüş olan yüzde yüz et fikri şuan için herkese garip geliyor olsa da ileride insanlığın ne durumda olacağını bilmek zor.

İklim krizi etkilerinin artmasıyla birlikte ülkelerin almış olduğu önlemler bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle ileri gelen yetkililer ve bazı şirketler bu krizin nasıl önleneceği hakkında çeşitli araştırmalar yapmayı devam ettiriyor. Yakın zamanda olmasa bile krizin etkilerinin çok ilerlediği zamanlarda yüzde yüz yapay et gibi ürünleri marketlerde görmeye başlayabiliriz. Bu krizlerin önlenmesi için doğal yaşantımızı olabildiğince çevreye zarar vermeden yapmalıyız. Çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte sorunların çoğalması, ülkelerin bu gibi çözümlere yönelmesine yol açabilmektedir. Herkes için sağlıklı beslenmek fazlasıyla önemli. Bunu yaparken çevreye zarar vermeyerek ileride kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz.