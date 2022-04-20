Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa Valiliği ziyaretindeki açıklamasından sonra gözler Bilim Kurulu Toplantısına çevrilmiş durumda. En önemli kararların alınacağı belirtilen Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa Valiliği ziyaretindeki açıklamasından sonra gözler Bilim Kurulu Toplantısına çevrilmiş durumda. En önemli kararların alınacağı belirtilen Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fahrettin Koca, maske yasağı hakkında yeni düzenlemelerin olacağını belirtmişti. Ayrıntılar gursesgazetesi.com'da yer alıyor..

Ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde düzenli olarak yapılan Bilim Kurulu Toplantısı, yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak pandemi sürecinin daha iyi atlatılmasına yardımcı olmakta. Yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlarla birlikte ülkemiz süreci en hızlı şekilde atlatmayı başardı. Korona etkilerinin dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş azalmasıyla birlikte alınan önlemler kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Fakat otobüs, uçak ve bazı kapalı alanlarda maskelerin kullanımına devam edilmesi gerekmekteydi.

Koronavirüs etkilerinin dünyada ve ülkemizde azalmasıyla birlikte önceden alınan tedbirler yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde açık havada maske zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte yeni yapılacak toplantı sonrasında yasağın tamamen kalkması gündeme geldi. Yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yeni kararlar alınacak.

Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde toplantı hakkında ‘Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte yasakların tamamen kalkıp kalkmayacağı da merak konusu haline geldi. Yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak. Toplantının saat kaçta yapılacağı ise henüz resmi olarak belirtilmedi.

Bakan Fahrettin Koca Bursa Valiliği'ne yaptığı ziyaret sırasında "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında herkes tarafından beklenen toplantının saat kaçta yapılacağı ve hangi kararların alınacağı merak konusu olmuş durumda.

Son yapılan açıklamalara göre bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan tarihine ertelenmiş durumda.