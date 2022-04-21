Süte zam yapılmasından sonra güncellenen beyaz peynir fiyatları, vatandaşların bütçelerini aşmaya başladı. Bu noktada devreye giren A101, Migros ve ŞOK, peynir ürünlerinde indirime gittiklerini duyurarak, güncel peynir fiyatlarını yayınladı. İşte güncel peynir fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden yüksek zam oranları aracılığı ile etkilenen gıda sektörü, vatandaşların temel gıda alışverişlerini dahi yapamamalarına sebep oldu. Son olarak süte zam yapan Et ve Süt Kurumu’nun bu hamlesi, market reyonlarında yer alan peynir ürünlerinin fiyatlarında da değişimlerin gözlenmesine yol açtı.

Gıda sektöründe gözlenen fahiş fiyatlardan sonra uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin satış fiyatlarını tek tek araştırmaya başladılar. Vatandaşların bu araştırmalarına A101, Migros ve ŞOK, beyaz peynir fiyatlarını yayınlayarak karşılık verdi.

A101 Güncel Beyaz Peynir Fiyatları

A101, satışa sunmuş olduğu beyaz peynir ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Sütaş Beyaz Peynir 700 g: 47,50 TL

Peynes Beyaz Peynir 500 g: 29,95 TL

Torku Beyaz Peynir 1 kg: 73,45 TL

Tahsildaroğlu Beyaz Peynir 500 g: 24,95 TL

Yörükoğlu Beyaz Peynir 1 kg: 62,45 TL

Peynes Beyaz Peynir 1 kg: 53,90 TL

ŞOK Güncel Beyaz Peynir Fiyatları

ŞOK, satışa sunmuş olduğu beyaz peynir ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu:

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 45,90 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 63,95 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 25,90 TL

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 34,45 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g: 37,50 TL

Migros Güncel Beyaz Peynir Fiyatları

Migros, satışa sunmuş olduğu beyaz peynir ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu: