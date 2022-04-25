Rapçi Beta hayatını kaybetti. Rap müzik camiasını ve sevenlerini yıkan haber resmen duyuruldu. Peki; Beta Berk Bayındır kimdir? Beta Berk Bayındır neden öldü? Beta kaç yaşındaydı?

Türk rap müzik dünyasının tanınan ve sevilen isimlerinden olan Beta Berk Bayındır bugün hayatını kaybetti. Ünlü rapçinin sevenlerini ve rap müzik camiasını yıkan haber bu sabah sosyal medyada yayıldı. Rap sanatçıları ve rap müzik sevenleri, üzücü haberin ardından Beta Berk Bayındır'a rahmet dileklerini sosyal medyada paylaştı. Sevenlerinin üzücü paylaşımını gören ve Beta'yı tanımayaan vatandaşlar ise internette "Beta Berk Bayındır Öldü Mü?" ve "Beta Berk Bayındır Kimdir?" gibi aramalar yaptı. 3B olarak da bilinen Beta'nın kim olduğu vatandaşlar için merak konusu. Peki; Beta Berk Bayındır Kimdir?

Beta Berk Bayındır Kimdir?

9 Eylül 1989 doğumlu olan Berk Bayındır, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundu. Bayınfır, 2000'li yılların ortalarında YouTube'da paylaştığı şarkıları ile Türkçe rap camiasında üne kavuştu. Olympos bünyesinde rap müzik kariyerine devam eden Beta Berk Bayındır bugün, 32 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne dek çıkarmış olduğu şarkılar, katıldığı yarışmalar ile milyonlarca Türkçe rap severin beğenisini toplayan Beta'nın ölümü sevenlerini yıktı.

Beta Berk Bayındır Neden Öldü?

Rap müzik camiasının sevilen ismi Beta'nın bu sabah saatlerinde ölüm haberi geldi. 32 yaşındaki ünlü rapçi, İstanbul Kağıthane'de bulunan evinin 8'nci katından düşerek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Neden düştüğü bilnmeyen Beta'nın aşağı düşme ve ölüm sebebi araştırılıyor.

Türkçe Rap Camiasından Mesajlar Paylaşıldı

Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır'ın bugün ölüm haberinin duyurulması ile sevenleri yıkıldı. Ünlü rapçinin ölüm haberini hayranlarını ve rapçileri üzdü. Türkçe rap müzik camiasından, rapçi Beta'nın hayatını kaybetmesi üzerine rahmet dilekleri paylaşıldı.

Beta'nın yakın arkadaşı ve Türkçe rap müzik camiasının sevilen ismi Deniz Gürzumar, Beta'nın ölümünden sonra Twitter'da şu sözlerle paylaşım yaptı; "Benim canımın yarısı, en iyi dostum Beta Berk Bayındır'ı bu sabah kaybettik. Cenaze bilgileri kesinleşince duyurusunu yapacağım. Hepimizin başı sağ olsun."