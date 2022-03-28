Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Bergen'e gelen yeni yasağı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Bergen'e gelen yeni yasağı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından duyurdu. Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı paylaşımla sinirleri belli olurken Bergen'e gelen o yasak gündem oldu. İşte detaylar...

Bergen Filmi Konuşulmaya Devam Ediyor!

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde oynadığı Bergen rekorlar kırarak izleyiciyi derinden etkilemeyi başarmıştı. Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı filmde sinema salonları dolmuş ve en çok izlenen biyografi türündeki film olmayı başarmıştı. Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmini de geçerek en çok izlenen film olmayı başaran Bergen'e gelen yeni yasak gündeme bomba gibi düştü. Bergen'e gelen o yasak neydi? İşte detaylar...

İzleyiciyi kalbinden vurmayı başaran Bergen sosyal medyada öyle bir konuyla gündeme geldi ki, hem izleyiciyi hem de pek çok sosyal medya kullanıcısını çok sinirlendirdi. Bergen'in Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmaması da çok konuşulmuş, Adana Kozan belediye başkanı sosyal medyada linçlenmişti. Bergen'e gelen yeni yasağı filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah duyurdu. Peki Bergen'e ne yasak geldi? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Sinemanın son dönemlerdeki en çok konuşulan filmi Bergen önce Adana'da sonra da Mersin'de yasaklandı. Sosyal medya hesabından bu yasağı eleştiren bir paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah ''Nisan başında Adana ve Mersin'e çok gelmek istedik ve hatta ayrıldık ama iptal olmak durumundalarmış su an...Gelicem dedim, dedim bir türlü olmadı.'' dedi.

Adana ve Mersin'de galasının yapılması yasaklanan film için sosyal medyada tepki yağdı. Yasağın duyurusunu yapan Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına tepki niteliğinde binlerce yorum yapıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?