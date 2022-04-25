Türkiye'de yeni yıl ile birlikte gelen zamların ardından vatandaşlar çok yüksek bir artış gösteren akaryakıt fiyatlarına olan tepkisini sürdürmeye devam ediyor. Benzin ve Mazota 5 TL İndirim Ne Zaman Gelecek? Meclise Torba Yasa Önerisi Sunuldu, Beklemeye Geçildi! Eğer Onaylanırsa Akaryakıt Fiyatları Bir Anda 5 TL Birden Düşecek!

Türkiye'de yeni yıl ile birlikte gelen zamların ardından vatandaşlar çok yüksek bir artış gösteren akaryakıt fiyatlarına olan tepkisini sürdürmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşlar her geçen gün yeni zam haberlerini takip ederken akaryakıta indirim geleceği bilgisi ise gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de bu haberlerin ardından Meclis'e sunduğu önergenin yanıtı beklenirken taleplerin onaylanması sonrasında ise akaryakıt fiyatlarında ciddi indirimler yaşanabilecek.

Türkiye'de vatandaşlar zor günlerden geçerken uygulanan zamların geri çekilmesini bekliyor. Artan hayat pahalılığı, iş sayılarının düşmesi vatandaşın ana gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının son 3 ay içerisinde en yüksek seviyeleri görmesi ise nakliye işi ile uğraşan birçok vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Toplu taşımadan, kamyon taşımacılığına, kamyon taşımacılığından aile kullanımına kadar en önemli gruplardan birisi olan akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.

Gündeme düşen 5 TL indirim geleceği haberi ise bir milletvekilinin vereceği önergeden geldi. KDV ve ÖTV fiyatları eğer akaryakıtta kaldırılırsa indirimler geçerli olabilecek.

AKARYAKITA 5 TL İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Akaryakıta 5 TL indirim geleceği gündeme bomba gibi düşerken torba yasa teklifi ise 27. dönem Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV fiyatlarının kaldırılmasının ardından benzin ve motorinde 5 TL indirim geleceği konusu gündeme bomba gibi düştü.

Abdullah Koç tarafından TBMM'e verilen önerge sonrasında değerlendirmeye alınarak değerlendirilmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına tepki artarken teklifin onaylanmasının ardından KDV ve ÖTV fiyatları düşüşe geçecek.

25 NİSAN PAZARTESİ AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatları anadolu yakasında 19,01 TL iken Avrupa yakasında 19,00 TL.

Ankara'da benzin fiyatları 25 Nisan'da güne 19,10 TL seviyelerinde başladı.

İzmir'de benzin fiyatları litresi 19,12 TL'den satılıyor.

Motorin fiyatları ise şu şekilde..

İstanbul Anadolu yakasında motorinin litre fiyatı 22,04 TL.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 22,01 TL

İzmir bölgesinde motorinin litre fiyatı 22,13 TL

Ankara'da ise motorinin litre fiyatı 22,11 TL oldu.

25 Nisan LPG fiyatları..

Vatandaşın benzin almakta güçlük çektiği dönemlerde tüplü aracı olanlar ise her geçen gün tüp fiyatlarını araştırıyor. Buna göre ise;