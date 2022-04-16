1 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın kadın konukevi ile ilgili duyurusundan sonra takip kararı geldi. Valilikler tarafından yapılması istenen takipte, belediyelerin yapması gereken kadın konukevleri faaliyetlerinin kontrolünü istedi. İşte detaylar...

Yönetmeliğe giren yeni karara göre, yapılması zorunlu olan kadın konukevlerinin takibi artık valilikler tarafından yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan habere göre, her belediyenin açmak zorunda olduğu kadın konukevleri artık takibe alınıyor. Yapılan açıklamanın ardından bu takibin kamuoyuna da duyurulacağı eklendi.

İçişleri Bakalanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde belediyelerin yeni kadın konukevi açması gerektiği hakkında bir bilidiri gönderilmişti. Bu bildirinin ardından henüz açılmamış olan belediyelerin takibe alınacağı ve bu takibin sonuçlarının kamuoyu tarafından da paylaşılacağı bildirildi.

Bu takibi yapacak olan kişilerin de valilikler olmasına karar kaldı. Valiliklerin düzenli olarak bu hassas konuda takip yapması, İçişleri Bakanlığı tarafınca istendi. Bu takibin ise 3 ayda bir olmak şartı ile bilgilerinin internet sitelerinde paylaşılması istendi. Paylaşılan bilgiler sayesinde kamuoyunun da doğru bir şekilde bilgi sahibi olması amaçlandı.

1 Nisan günü kadın konukevleri hakkında İçişleri Bakanlığı bir bildiri gönderdi. Bu bildiride kadın konukevlerinin artması gerektiğini söyledi. Bu sayının artış talebini ise 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Genelgesi' ile 5393 sayılı 'Belediye Kanunu' gereğince yapılmasını bildirdi. Her Büyükşehir Belediyesi için geçerli olan bu hükmün özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler için zorunlu tutulduğu da vurgulandı. 100 bin kişinin üzerinde nüfusa sahip olan belediyelerde en az 10 yeni kadın konukevi açması gerekmektedir. Peki kadın konukevlerinin önemi nedir?

Kadın Konukevi Nedir?

Konukevlerinin amacı; duygusal, cinsel, fiziksel, ekonomik ya da sözlü olarak istismara uğrayan kadınların ve varsa çocuklarının şiddetten korunmasını sağlamak aynı zamanda; kadınların şiddetten korunarak psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktır. Şiddetten ve zorluklardan korunan kadınların güçledirilerek hem onun hem de çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere vardır.

Konukevlerinde kadınların ve çocukların bu zorlu süreç içerisinde hayata tutunabilmesi için çeşitli destek faatliyetleri de sunulmaktadır. Bu destek faaliyetler, başlıca şu şekildedir; güvenlik, psikolojik destek, danışmanlık, hukuki destek, kreş, meslek eğitim kursu, grup çalışmaları, çocuklara burs, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler, tıbbi destek ve geçici maddi yarım kadınların ve çocukların bu süreci en kolay şekilde atlatmasını sağlamak için bulunmaktadır.