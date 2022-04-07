2022 Senesinde 3 bin bekçi alınacağı haberi pek çok kişiyi sevindirirken bekçi maaşları da oldukça merak edildi. 2022 Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler ne kadar alıyor? Bekçi çalışma saatleri...

Bekçi maaşlarına zam geldiği iddiaları bekçi adaylarını oldukça sevindirdi. Peki bekçi maaşlarına zam geldi mi? Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2022 bekçi maaşı ne kadar? Bekçi alımlarına ve maaşlarına dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Bekçi Maaşları Ne Kadar?

Mahalle ve çevre güvenliği için binlerce bekçi işe alınmıştı. 2022 senesinde yeni bir alımın yapılacağı açıklamaları bekçi olmak isteyen tüm adayları oldukça heyecanlandırdı. 3 bine yakın alım yapılacağı söylenen bekçilerin maaşı ise büyük merak konusu oldu. Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler ne kadar para alıyor?

Asgari ücretr Aralık ayında gelecek olan zamla birlikte bekçilerin maaşının artması da söz konusu. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte bekçilerin totalde ne kadar maaş alacağı büyük merak konusu oldu. 2022 yılının Mayıs ya da Haziran ayında işe alınacak 3 bin bekçi adayı şimdiden hazırlıklarına başladı.

Bekçiler Kaç Saat Çalışıyor?

Bekçi maaşları kadar merak edilen bir diğer konu ise çalışma saatleri oldu. Bekçilerin çalışma saati bekçi adayları tarafından en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Peki bekçiler kaç saat çalışıyor?

Üniversite mezunu bekçilerin aldığı maaş oldukça merak edildi. Geçtiğimiz senelerde iş kontejanı açısından bekçi alanı açılmış ve binlerce insan iş sahibi olmuştu. Bu sene de mayıs ya da haziran ayındaki seçmeleri bekleyen bekçi adaylarına müjde verildi.

5.421,4155 TL. maaş alan bekçilerin Aralık ayında artması beklenen asgari ücretle birlikte daha da yüksek maaş almaları bekleniyor. Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saati ise 12 saat.