Bankaların, finansal holdinglerin ve daha pek çok kurumun denetlenmesini sağlayan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, yeni haftanın ilk müjdesini verdi. Kurum, 2022 personel alımı ilanını yayınladı. İşte BDDK’nın personel alımı ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladıkları personel alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlara, BDDK tarafından müjdeli haber verildi. BDDK yeni gün ile birlikte ilana çıkarak kadrosuna 10 yeni personelin dahil edileceğini bildirdi. Kurum tarafından yayınlanan personel alımı ilanı, kısa süre içerisinde arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

BDDK Personel Alımı İlanı 2022

2021 yılının son çeyreğinden bu yana çeşitli faktörlerin etkisi ile yükselişe geçen ekonomi piyasaları, gündelik hayata yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıtıldı. Yansıyan bu zamlar sonrasında devlet garantisi altında istihdam edilerek bütçesinin kontrolünü ele almak isteyen vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yeni dönem personel alımı ilanlarını araştırmaya başladılar. Bu noktada ilgili grupta yer alan vatandaşların yüzlerini güldürecek yeni alım ilanı, BDDK’dan geldi.

BDDK, yeni gün ile birlikte ilana çıkarak şu kadrolara alım yapacağını bildirdi:

Şoför: 5 kişi

Memur: 5 kişi

BDDK Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

BDDK’nın yeni gün ile birlikte yayınladığı personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre kurumun memur ya da şoför kadrosunda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

Şoför kadrosu için en az lise, memur kadrosu için en az lisans mezunu olmak

Her iki kadro için de KPSS’nin ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

İlgili kadro için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Mesleğin devamlı yapılmasına engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamak

BDDK Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

BDDK tarafından yayınlanan personel alımı ilanına, 11- 24 Nisan tarihleri arasında e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.