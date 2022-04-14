BDDK düzenlemesi sonrası bankalar taşıt kredilerinde yeni tarifelerini sunmaya başladı. Sunulan yeni tarifler sonrası farklı vade sürelerinde 150 bin TL’lik taşıt kredisinde taksit ödemeleri nasıl belirleniyor?

Pandemi döneminde küresel çapta görülen tedarik zinciri aksaması, beraberinde kelebek etkisi ile birçok ekonomik sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Tedarik zincirindeki aksama ile küresel enflasyonda artış yaşanmaya başlarken, bir de salgın sürecinde çip krizi yaşandı. Yaşanan çip krizi ile birlikte otomotiv sektörü ciddi bir darbe alırken, otomobil üretimlerinde de aksamalar meydana geldi. Bu aksamalar sonrası otomobil fiyatları hızla artışa geçerken, Türkiye’de otomobil fiyatlarında ciddi fiyat artışları görüldü. Artan fiyatlar sonrası birikim ile taşıt almak zorlu hale gelirken, vatandaşlar da taşıt kredilerine yönelmek istedi ancak taşıt kredilerindeki genel şartlar da vatandaşları zorlayınca, BDDK taşıt kredilerine düzenleme getirdi. Düzenleme sonrası farklı vadelerde 150 bin TL taşıt kredisinde taksit ödemeleri nasıl şekilleniyor?

Düzenleme Sonrası Kredi Şartları

Gözden kaçırmayın Asgari Ücretli Çalışanlar 36 Ay Vadede 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi Çekebilir Mi?

Müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile taşıt kredisi sunan bankalar arasında yer alan Yapı Kredi, BDDK düzenlemesi sonrasında taşıt kredilerinde 48 aya kadar vade seçeneği sunmaya başladı. Buna göre müşteriler Yapı Kredi’den 48 aya kadar vade ile taşıt kredisi çekebiliyor. Ancak bu seçenek, fatura değeri 400 bin TL’ye kadar olan taşıtlarda geçerli oluyor. Değeri 400 bin TL ile 800 bin TL arasında olan taşıtlar için 36 aya kadar vade imkanı sağlanabiliyor. Değeri 400 bin TL’ye kadar olan taşıtlar için maksimum %70 oranında kredilendirme yapılabiliyor ve 400 bin TL’lik bir taşıt için bankadan en fazla 280 bin TL’lik kredi çekilebiliyor.

Vade Seçeneklerine Göre Taksit Tutarları

Yapılan düzenleme sonrası Yapı Kredi’de 150 bin TL’lik taşıt kredisinde vade seçeneklerine göre aylık taksit tutarları da değişiklik gösteriyor. Yapı Kredi taşıt kredilerinde %1,89 faiz oranı sunuyor. Bu şartlar altında Yapı Kredi’de %1,89 faiz oranı ile 150 bin TL taşıt kredisinde 12 ay vadede aylık taksit ödemesi 14.416,42 TL olarak, 24 ay vadede aylık taksit ödemesi 8 bin 173,47 TL olarak, 36 ay vadede aylık taksit ödemesi 6 bin 141,18 TL olarak ve 48 ay vadede aylık taksit ödemesi 5 bin 160,75 TL olarak hesaplanıyor.