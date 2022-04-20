Benzin fiyatlarına yeni yapılan zamlarla birlikte otobüs fiyatları tavan yapmış durumda. Otobüs ve uçak fiyatlarının %50 oranında artış göstermesi öğrencileri yeni alternatifler bulmaya yöneltti. İşte ulaşımı uygun fiyatlı hale getirecek uygulamalar gursesgazetesi.com adresinde..

Benzin fiyatlarına yeni yapılan zamlarla birlikte otobüs fiyatları tavan yapmış durumda. Otobüs ve uçak fiyatlarının %50 oranında artış göstermesi öğrencileri yeni alternatifler bulmaya yöneltti. İşte ulaşımı uygun fiyatlı hale getirecek uygulamalar gursesgazetesi.com adresinde..

Ramazan ayını ailelerinden uzakta geçiren öğrenciler vize sınavlarının bitişi ve bayram tatilinin gelmesiyle birlikte memlekete gitmenin yollarını aramaya başladı. Otobüs fiyatları geçtiğimiz yıla göre oldukça artış göstermiş durumda. Öğrenciiler artan otobüs ve uçak fiyatları karşısında yeni yollar keşfederek yolculuklarını güvenli şekilde tamamlamak istiyor.

Ulaşım fiyatlarının artması sonucunda bayram tatili sonrasında memleketine gidecek vatandaşlar bir kez daha düşünmeye başladı. Ulaşım maliyetlerinin 1000 TL' yi aşması herkes tarafından şikayet edilirken vatandaşlar yeni çözüm yolları aramaya başladı. İstanbul-İzmir seferleri 350 TL'den başlayan fiyatlara dayanırken, İstanbul-Ankara seferleri ise 250 TL'ye ulaşmış durumda.

Bla Bla Car Nedir?

Fiyatların yükselişinden sonra vatandaşlar yeni uygulamalar keşfederek yol arkadaşlığı yapmaya başladı. Bla Bla Car uygulaması sayesinde kişiler birbirleriyle yol arkadaşlığı yaparak ulaşım maliyetlerini en aza indirebiliyor. Kendi aracı olan kişiler uygulama üzerinden ilan vererek diğer kullanıcılara ulaşıyor. Araç sahibi tarafından açılan seferle birlikte uygulamayı kullanan kişiler sefere katılarak yol arkadaşlığı yapmış oluyor.

Uygulamanın araç sahiplerine yaptığı ücret kısıtlaması sayesinde çok uygun fiyatlara ulaşım yapılması sağlanabiliyor. Uygulama sayesinde araç sahibi benzin fiyatlarını bölüşürken yolcularda otobüse verecekleri paranın az bir kısmını vererek avantaj sağlamış oluyor. Öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan uygulama diğer vatandaşların da ilgisini çekmiş durumda. Memleketine gitmek isteyen kişiler uygulama sayesinde anında araç bulabiliyor.

Bayram tatili öncesinde memleketine gitmek isteyen kişiler telefonları üzerinden uygulamayı indirerek kullanım sağlayabiliyor. Araç sahipleri ve yolcular tarafından sıklıkla kullanılan uygulama güvenlik prosedürleriyle desteklenmekte.