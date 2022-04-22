Nakit sıkışıklığını bayram öncesinde bir nebze de olsa hafifletmek isteyen emekli vatandaşlara, Türkiye İş Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm yeni müşterilerine 2 bin 500 TL’ye kadar nakit ödeme yapılacağını duyurdu. İşte İş Bankası’nın emekli promosyonu kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

2022 yılına girilmesi ile birlikte tamamlanan 3 yıllık SGK maaş ödemeleri protokolü, bankaların yeni emekli promosyonu kampanyaları düzenlemelerini sağladı. Bu kapsamda promosyon kampanyası düzenleyen bankalardan biri olan İş Bankası, güncel promosyon tutarlarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyasının detayları belli oldu. Banka, yeni dönemde kendi bünyesine dahil olan emekli müşterilere ödeyeceği emekli promosyonu tutarlarını şu şekilde belirledi:

0-1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.250 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.500 TL

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

Ülkenin önde gelen özel bankalarından biri olarak bilinen Türkiye İş Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyasının detaylarını paylaştı. Banka, ilgili promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartları bildirdi.

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde emekli maaşına ek olarak ödeme almak isteyen vatandaşların, emekli maaşı hesaplarını 30 Haziran tarihine kadar bankaya taşımaları ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası Başvurusu

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan 2 bin 500 TL üst limitli emekli promosyonu kampanyasından yararlanabilmek için öncelikle emekli maaşı hesabının bankaya taşınması için talimat verilmesi gerekmektedir. Söz konusu maaş hesabı taşıma talimatı, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanaları veya banka şubeleri aracılığı ile verilebilmektedir.

Yeni emeli olacak olan vatandaşların ise emekli maaşı ödemeleri için dolduracakları formda, banka bilgisine “İş Bankası” yazmaları gerekmektedir. Her iki durumda da emekli maaşı hesabını Türkiye İş Bankası’ndan alacağını garanti eden emekli vatandaşlar, 2 bin 500 TL üst limitli İş Bankası emekli promosyonu kampanyasından yararlanabilmektedirler.