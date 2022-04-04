Ramazan ayı bu yıl da 2 Nisan gecesi, sahur yemeği ile başladı. Bir aylık sürecin ardından gelecek bayram ise İslam alemi için yine soru işaretleri ile bekleniyor. Ülkemizdeki Müslüman vatandaşlar, 2022 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek sorusunun cevabını sıkça araştırıyor. Peki; 2022 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayı bu yıl da 2 Nisan gecesi, sahur yemeği ile başladı. Bir aylık sürecin ardından gelecek bayram ise İslam alemi için yine soru işaretleri ile bekleniyor. Ülkemizdeki Müslüman vatandaşlar, 2022 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek sorusunun cevabını sıkça araştırıyor. Peki; 2022 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Ayı Ne Zaman Bitecek?

2 Nisan 2022 gecesi sahur ile başlayan ramazan ayı bu yıl da islam alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Henüz ilk günlerinde pek çok şehirde kurulan Ramazan Çadırları doldu taştı! Bir ay boyunca sürecek olan ramazan ayında ülkemizdeki Müslüman vatandaşlar, 1 Mayıs 2022 Pazar günü son orucunu açacak.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2 Nisan gecesi başlayan Ramazan ayı bir ay sürecek. Bir aylık sürecin sonrasında gelecek olan Bayram ise pek çok vatandaş tarafından merak konusu. Ramazan Bayramı kaç gün olacak, hafta sonu ile birleşecek mi?

- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar Günü

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Günü

- Ramazan Bayramı Son Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba Günü

Ramazan Bayramı Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı tatili Arife günü ile birlikte 4 gün sürecek. Arife gününün Pazar gününe denk geliyor olması tatil bekleyen öğrenci ve çalışanları üzdü. Ancak; pek çok özel kuruluşun 30 Nisan Cumartesi günü tatil vermesi bekleniyor. Memurların ise yıllık izinlerini Ramazan Bayramı resmi tatili ile birleştirmesi bekleniyor.

Gözler, resmi kurumlardan gelecek tatil açıklamalarında…

Tatil Süresi Uzatılacak Mı?

Tatil süreleri genellikle yılın başında belirlense de, özellikle pandemi sürecinde dini tatil süreleri uzatılabiliyor. Sosyal medyada gündeme gelen birkaç paylaşım ise, tatil sürelerinin uzatılacağını belirtiyordu. Ülkemizdeki vatandaşlar ise tatil süresi uzayacak mı sorusunu araştırmaya başladı. Şu an için hiçbir resmi kurum ya da kişiden bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar şu an için yalnızca birer iddia. Olası bir açıklamanın bayramın son günlerinde yapılması bekleniyor.