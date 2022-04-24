Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte memleketlerine veya sevdiklerinin yanına gidecek olan vatandaşlar için kötü haber geldi. Bayram öncesi otobüs bilet fiyatlarına bir zam daha geldi! Bayramda şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacaklar dikkat!

Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte memleketlerine veya sevdiklerinin yanına gidecek olan vatandaşlar için kötü haber geldi. Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte her geçen gün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda şehirlerarası otobüs yolculuklarına gelen zamların ardından bayram öncesi bir zam daha geldi! Bu haber bayram öncesinde otobüs bileti henüz almayan vatandaşları ilgilendiriyor. Otobüs bilet fiyatlarını henüz kontrol etmediyseniz birçok seferde yeni zam tarifeleri uygulandı. Sık gerçekleştirilen İstanbul - Ankara, İstanbul - İzmir, Ankara - İstanbul seferleri için zam tarifesi geldi. Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu?

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte ailelerinin yanına gitmeyi düşünen vatandaşlar için kötü haber geldi. Şehirlerarası otobüs yolculuklarına bayram öncesi zam tarifesi uygulanırken vatandaşlar ise yeni fiyatları merak ediyor. Bayram öncesinde erken otobüs bileti alan vatandaşlar bu habere sevinirken, henüz bilet almayan vatandaşlar için ise kötü haber açıklandı. Şehirlerarası otobüs yolculuklarına %20 zam daha geldi.

Ramazan bayramı tatili 9 güne uzayacak mı?

Geçtiğimiz senelerde uzatılan Ramazan bayramı tatili bu sene uzayacak mı merak ediliyor. Hüküme tarafından bayrama dair tatil haberleri halen gelmez iken vatandaşlar ise tatil süresine göre planlar yapmak için gelecek açıklamaları bekliyor.

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Kulislerde bayram tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili haberler gündeme gelmez iken vatandaşlar bu sene bayram tatilinin bayramın son günü itibari ile biteceğini düşünmeye başladı.

Otobüs bilet fiyatlarına zam!

Türkiye'de her sene bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluklar sebebiyle gelen şehirlerarası otobüs biletlerine zam bu senede uygulandı! Buna göre önceki haftalarda gelen zamların ardından zam gelmemesi beklenirken bayram tatili öncesinde ekstra zam tarifesi uygulandı. İşte sık tercih edilen seferlere ait en düşük fiyatlar:

İzmir- İstanbul arası otobüs biletleri 350 TL

İstanbul-Antalya arası otobüs biletleri 350 TL

Ankara- İstanbul arası otobüs biletleri 300 TL

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise sık tercih edilen seferlerde %20 zam fiyatlara yansıdı. Bayramda ise memleketine veya ailelerinin yanına gidecek olan vatandaşlar fiyatlar sonrasında yolculuk yapıp yapmamayı düşünmeye başladı.