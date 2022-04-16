Emekli vatandaşlara yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ilki Ramazan Bayramı öncesi verilecek. Bayram ikramiyesi zammı öncesi gözler 26 Nisan tarihine çevrildi.

Türkiye’deki 13,5 milyon emekli vatandaşa 2018 yılından bu yana yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. Söz konusu ikramiye ödemeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez hesaplara yatırılıyor ve bu ödemeler 2018 yılında ikramiye başına 1.000 TL olmak üzere toplamda 2.000 TL olarak ödeniyordu. 2021 yılında bayram ikramiyelerine yapılan zamlar sonrası bu tutar 1.100 TL’ye çıkarıldı ve emekliler geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi almış oldu. 2022 yılında enflasyonun %61,14’e yükselmesi ile birlikte emekli ikramiyelerinde de artış beklentisi oluştu ve hükümet yetkilileri zam sinyalini verdi. Emekli ikramiyelerinde zam beklentileri için gözler 26 Nisan tarihine çevrildi.

Kimler Bayram İkramiyesi Alıyor?

Türkiye’de bayram ikramiyeleri emeklilere 1.100 TL olarak ödeniyor ve dul aylığı alanlar da bu ikramiyelerden yararlanabiliyor. Dul aylığı alanlara ise ikramiyenin yarı tutarında ödeme yapılıyor ve bu ödeme 2021’de 550 TL olarak yapılmıştı. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olmayanlara ise 825 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Bir diğer yandan yetim aylığı alan çocuklara ise 275 TL bayram ikramiyesi ödeniyordu. Gelecek olan ikramiye zammı ile birlikte bu tutarların tamamının yükselmesi bekleniyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı için verilecek olan kısmının ise Nisan ayı sonunda verilmesi bekleniyor. Bayramın ilk günü 2 Mayıs’a denk geldiği için bu ödemelerin en geç 1 Mayıs tarihinde yapılacağı tahmin ediliyor.

İkramiye Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı henüz kesinleşmedi. Ancak uzmanlar, yapılan hesaplamalar sonucunda bayram ikramiyelerinin 1.500 TL ile 1.750 TL’ye yükseltilmesini bekliyor. Bu da 2022 yılında emeklilere toplamda 3 bin TL ile 3 bin 500 TL arasında bayram ikramiyesi ödeneceği anlamına geliyor. İkramiyelere uygulanacak zammın ise 26 Nisan tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor.