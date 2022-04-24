Bayrama günler kala tatile ve memleketlerine gidecek kişiler araba kiralamak istemekte. Vatandaşların bu isteğiyle birlikte kiralık araçlara ilgi oldukça yüksek. Bayram için araba kiralamak isteyen kişiler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı.

Bayrama günler kala tatile ve memleketlerine gidecek kişiler araba kiralamak istemekte. Vatandaşların bu isteğiyle birlikte kiralık araçlara ilgi oldukça yüksek. Bayram için araba kiralamak isteyen kişiler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Peki bayramda kiralık araç fiyatları ne kadar olacak? Detaylar gursesgazetesi.com'da

Yoğunluk Başlamış Durumda

Ramazan bayramı için kiralık araç almak isteyen vatandaşlar firmalardan rezervasyon yapmaya başladı. Kiralık araç, sunduğu avantajlar nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmekte. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek veya tatile gitmek isteyen kişiler araç kiralayarak bayramını rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Firma tarafından sunulan araçlar bayrama yaklaştıkça tükenmeye başladı.

Araç kiralamak isteyen kişiler tüm firmaları inceleyerek kendi ihtiyaçlarına uygun arabayı bularak tatilini rahat bir şekilde geçirmek istemekte. Yapılan değerlendirme sonucunda en uygun aracı bulan kişiler tüm bayram boyunca arabayı kiralamakta. Araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilirken, isteğe uygun araçlarda gün geçtikçe azalmaya başladı.

Otomobil fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesiyle birlikte araç alamayan vatandaşlar araç kiralayarak bayram ihtiyaçlarını bu şekilde giderecek. Ortalama kira süresi 5 gün olarak belirlenirken, fiyatlar ise aracın modeline ve özelliklerine göre değişiklik göstermekte. Yapılan incelemelere göre kiralık araç fiyatları firmadan alacağınız hizmetlere, aracın modeline ve kullanacağınız gün sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Bayramda Kiralık Araçlar Ne Kadar Olacak?

Firmalar tarafından sunulan kiralık araç fiyatları geçtiğimiz yıla göre büyük oranda artış gösterdi. Yapılan bu artış nedeniyle vatandaşlar şikayet etse de bayram ihtiyaçları için araba kiralamaya büyük ilgi gösterilmekte. Kiralık araç fiyatları firmadan alınan hizmet ve araca göre değişiklik gösterse de Nisan ayına bakıldığında araç kiralamanın günlük bedeli 140 TL ile 1400 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bayramda yapılan araç kiralamalarının bir çoğu otomatik vites olarak seçiliyor. Bu yıl yaşanan yoğunluktan dolayı firmalar uzun dönem yerine kısa dönemli kiralamaları daha çok yapmaya başladı. Firmaların sunduğu sigorta, şoför gibi hizmetler nedeniyle bu fiyatlar daha da artabilmekte.