Akbank Mobil’den başvuranlara faizsiz 7.500 TL nakit kredi verilecek! Bayram öncesi nakit ihtiyaçlarınızı ertelemeyin!

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Akbank, Nisan ayında da faizsiz ihtiyaç kredisi desteğine devam ediyor. Son yıllarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına çözüm üretmek için faizsiz, düşük tutarda ihtiyaç kredilerini duyuran birçok banka, vatandaşıın cebini rahatlatacak kredilerle öne çıkmayı başardı. 7.500 TL anında nakit başvurusunda bulunabilirsiniz. Dijital kanallar üzerinden yapılacak başvurular sayesinde anında nakit ihtiyacı olana ödemeler yapılacak.

Yüzde 0 Faizle 7.500 TL’ye Varan İhtiyaç Kredisi!

Akbank Mobil üzerinden ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayanlara özel 7.500 TL’ye varan nakit ihtiyaç kredisi desteği verilecek. Yüzde 0 faiz oranları ile sunulacak kredi kapsamında kolay ödeme planlaması da dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı öncesinde nakde sıkışanların yardımına koşacak kredi ile vatandaşların cebininin rahatlatılması hedefleniyor. Uygun ödeme koşullarının sunulması sayesinde faizsiz olarak vatandaşlar rahatça geri ödemelerini de yapabilecekler.

12 Ay Vade Avantajlarıyla Sunuluyor!

7.500 TL ihtiyaç kredisini faizsiz olarak kullanabilecek vatandaşlar, 12 ay vade olanakları sayesinde aylık düşük taksit oranları ile kredi geri ödemlerini faiz yükü olmadan yapabilecekler. Aylık taksit tutarı 625 TL olan 12 ay vadeli kredi için toplam geri ödeme miktarı ise 7.539,38 TL olarak belirlenmiştir. 39,38 TL kredi tahsis ücreti haricinde ek herhangi bir faiz ya da ücret ödemeden aylık düşük taksit oranları ile ödeme yapılabilecek.

Akbank Faizsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Akbank’ın Sıfır Faizli Hoş Geldin Kredisi kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşların Akbank Mobil’i indirdikten sonra anında başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanacak. ‘’Akbanklı olmak istiyorum’’ butonu ile ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faydalanabildiği kredi içini, Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından 5 gün içinde başvurulması halinde tüm yeni müşteriler yararlanabilecekler.

Kampanya kapsamında vatandaşların 1.000 TL ile 7.500 TL arasında tüm nakit ihtiyaçları için yüzde 0 faiz ve 12 ay vade uygulanmaktadır.