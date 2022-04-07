Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde vatandaşlara destek olmak istediğini açıklayan Vakıfbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, SMS kredisi hizmetlerini duyurdular. İşte SMS kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ellerini hafifletmek isteyen Vakıfbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, tek mesaj ile anında erişime açık olan kredi hizmetlerini duyurdular. Bankaların ilgili hizmetleri, dakikalar içerisinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Vakıfbank SMS Kredisi 2022

Kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği hizmetler ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Vakıfbank, yeni dönemde nakde sıkışan vatandaşlara SMS kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan SMS kredisi haberine göre ilgili hizmetin üst limiti 125 bin TL, aylık faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında bankadan 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.

Vakıfbank’ın SMS kredisi hizmetine başvuru yapmak isteyen vatandaşların sırası ile KREDI, T.C. kimlik no, doğum tarihi, aylık gelir bilgilerini yazmaları ve 5724’e kısa mesaj yollamaları gerekmektedir.

Denizbank Cebimde Kredi 2022

Geliştirdiği kampanyalar ile adından söz ettirmeyi başaran özel bankalardan biri olarak karşımıza çıkan Denizbank, yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü eli nakde sıkışan vatandaşlara SMS ile ulaşabilecekleri bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Denizbank’ın resmi internet sitesinde ayrıntıları paylaşılmış olan Cebimde Kredi hizmetinin aylık faiz oranı yüzde 2,47 olarak belirlendi. Banka, 50 bin TL’den az nakit desteği almak isteyenlere 36 ay, 50 bin TL’den fazla nakit desteği almak isteyenlere 24 ay vade fırsatı sunacağını açıkladı. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 455,58 TL olarak hesaplandı.

Denizbank’ın Cebimde Kredi hizmetine başvuru yapmak isteyen vatandaşların sırası ile KREDİM, T.C. kimlik no, doğum tarihi bilgilerini yazmaları ve 3280’e SMS göndermeleri gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası SMS Kredisi 2022

İhtiyaç kredisi hizmetinin çeşitliliği sayesinde vatandaşlar tarafından yakın takibe alınan Yapı Kredi Bankası, yeni dönemin zorlayıcı ekonomik şartlarına karşı vatandaşlara tek SMS ile anında erişebilecekleri bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet siyesinde detayları paylaşılmış olan SMS kredisinin aylık faiz oranı yüzde 3,14, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 768,01 TL olarak hesaplandı.