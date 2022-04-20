Şok marketlerde bayram alışverişleri için dev indirim fırsatları duyuruldu! Şok 20 – 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte detaylar…

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Şok, Türkiye genelinde tüm mağazalarında geçerli olmak üzere dev indirimlere bu haftada da imza atıyor. ‘’Bayram Alışverişi İçin Şok Yeter De Arta!’’ sloganı ile duyurulan bu haftanın Şok aktüel ürünleri vatandaşların sepetlerini rahatça doldurmalarını sağlayacak. Bayram çikolatasından bayram şekerlerine, lokumdan tatlı malzemelerine kadar aradığınız birçok ürüne en uygun fiyat avantajları ile Şok indirimli ürünler sayesinde kolayca ulaşabileceksiniz.

Şok Marketin Ürünlerinde Bayram İndirimleri Başladı!

Ramazan Bayramı öncesinde market ihtiyaçlarını en uygun fiyat avantajları ile karşılamak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulmaya başladı. 20 – 26 Nisan 2022 tarihleri arasında hafta boyunca devam edecek Şok aktüel ürünler ile vatandaşların bayram alışverişlerini çok daha avantajlı şekilde yapmaları sağlanacak. Şeker, çikolata, lokum, tatlı yapım malzemeleri, ev ve yaşam malzemeleri ile daha birçok farklı kategoride yer alan üründe indirim fırsatları sunulacak. Son zamların ardından market alışverişlerinde bütçesi bir hayli zorlanan vatandaşlar için zincir marketlerden her hafta birbirinden avantajlı indirim fırsatları ile cazip seçenekler sunuluyor.

Şok 20 – 26 Nisan Aktüel Ürünler Listesi

Şok aktüel ürünler 20 Nisan’dan itibaren vatandaşların tüm bayram hazırlıklarını en uygun fiyat avantajları ile gerçekleştirmelerini sağlayacak. Şok marketlerde geçerli indirim olanaklarından yararlanarak vatandaşların ihtiyaçlarını rahatça karşılamaları sağlanacak. Birçok üründe görülen yeni indirimler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde artan market fiyatlarının ardından gelen indirimler dikkat çekti. Şok 20 – 26 Nisan 2022 aktüel ürünlerden bazıları ise şöyle: