Mübarek Ramazan ayında oruç tutan pek çok kişi bazı istisna durumlarda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu istisna ve zorunluluk durumlarının arasında oruç tutarken bayılmak da bulunuyor. Peki oruç tutarken bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozmak günah mı?

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan pek çok kişi bazı istisna durumlarda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu istisna ve zorunluluk durumlarının arasında oruç tutarken bayılmak da bulunuyor. Peki oruç tutarken bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozmak günah mı?

Bayılırsam Oruç Bozabilir miyim?

En sık sorulan soruların başında gelen bayılma durumu Ramazan'da oruç tutarken pek çok kişinin karşılaştığı aksilikler arasında yer alıyor. Aşırı sıcak, açlık ya da tansiyon gibi durumlardan dolayı Ramazan'da oruç tutan birçok kişi bayılmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Peki bayılırsak oruç bozabilir miyiz? İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

Açlık hissi, aşırı susuz kalma, tansiyon ya da aşırı sıcak havalardan kaynaklı bunalma gibi durumlar özellikle de Ramazan'da bizleri zorlayan durumlar arasında yer alıyor. Oruç tutarken bayılmak sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alırken oruç tutacak birçok kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki bayılırsam orucum bozulur mu?

Oruçluyken bayılmak bir hastalık olarak düşünülmektedir. Dinimizce kabul görülen noktada gün içinde oruçluyken bayılmak uzun ya da kısalığo farketmeksizin orucu zedelemiyor. Kişinin iradesi dışında gerçekleşen bayılma durumu orucu bozmuyor.

Bayıldıktan Sonra Orucumu Bozsam Günah Olur mu?

Bayıldıktan sonra kişiye ayılması için su verilmesi ya da tam tersine kişi bayılma sonrası gerçekleşen ayılmada herhangi bir şey tüketirse oruç zedeleniyor. Vücuda dışarıdan kişinin isteği ile giren su, yiyecek ya da ilaç orucun zedelenmesine neden oluyor.

Bayıldıktan sonra oruç bozsam günah olur mu? sorusunun cevabını merak eden kişiler sık sık bunu araştırıyor. Oruç tutarken yaşadığınız istisna ve zorunluluk durumlarında kaldığınız yerden oruca devam etmek ya da bozulsa bile kazasının tutulması gerekiyor. Bayıldıktan sonra orucunuzun bozulmaması için yapmanız gereken kendinize geldiğiniz andan itibaren orucunuzu tutmaya devam etmek olacaktır.